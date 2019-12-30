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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
Переводы по номеру телефона станут платными
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП). В итоге переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, поскольку банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, сообщает Газета.ру.
Организации будут обязаны переводить Центробанку, выступающим оператором системы, комиссию с каждой операции своих клиентов. Со следующего года банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 копеек за операции до 125 рублей, до 250 рублей — 12 копеек, а до 1000 руб. — 30 копеек. При этом за перевод с 1 до 3 тыс. рублей банкам придется платить уже 80 копеек. Тарифная сетка для переводов от 3 до 6 тыс. рублей составит 2 рубля. А за сумму свыше 6 тыс. рублей за каждую операцию будет взиматься 3 рубля.
Ожидается, что комиссию участники рынка будут платить поровну, то есть половину заплатит банк отправителя, а другую – организация получателя. При этом Банк России имеет право ограничивать размер комиссии за данный тип перевода.
Впрочем, уже ряд банков взимает комиссию за пользование услугой быстрых платежей. К примеру, «СБК-банк» берет 1% с переводов, сумма которых превышает 6 тыс. рублей за сутки.
Организации будут обязаны переводить Центробанку, выступающим оператором системы, комиссию с каждой операции своих клиентов. Со следующего года банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 копеек за операции до 125 рублей, до 250 рублей — 12 копеек, а до 1000 руб. — 30 копеек. При этом за перевод с 1 до 3 тыс. рублей банкам придется платить уже 80 копеек. Тарифная сетка для переводов от 3 до 6 тыс. рублей составит 2 рубля. А за сумму свыше 6 тыс. рублей за каждую операцию будет взиматься 3 рубля.
Ожидается, что комиссию участники рынка будут платить поровну, то есть половину заплатит банк отправителя, а другую – организация получателя. При этом Банк России имеет право ограничивать размер комиссии за данный тип перевода.
Впрочем, уже ряд банков взимает комиссию за пользование услугой быстрых платежей. К примеру, «СБК-банк» берет 1% с переводов, сумма которых превышает 6 тыс. рублей за сутки.