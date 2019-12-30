Общество

25 минут назад

Как будет работать общественный транспорт с 31 декабря по 8 января

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#транспорт
Как будет работать общественный транспорт с 31 декабря по 8 января
31 декабря общественный транспорт в Липецке будет работать по расписанию буднего дня до часа ночи, сообщили в профильном департаменте администрации города.

1 января автобусы и трамваи выйдут на линии в 05:30. При этом, в связи со значительным сокращением пассажиропотока в праздничные дни, количество подвижного состава, выходящего на линию, сократится, соответственно, увеличится интервал движения. 
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#транспорт

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