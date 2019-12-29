Общество

вчера, 20:18

СК проведет проверку по фактам предоставления некачественного жилья сиротам

29 1537
#Сироты #жилье #Следственный комитет
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СК проведет проверку по фактам предоставления некачественного жилья сиротам

В Липецкой области организованы доследственные проверки о нарушении жилищных прав выпускников детских домов в Данковском и Долгоруковском районах, сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ.

В ведомстве пояснили, что сегодня в программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что двум выпускницам детского дома предоставили некачественное жилье в деревне Екатериновка Долгоруковского района. Квартиры, по словам сирот, оборудовали в старом здании сельсовета, непригодного для постоянного проживания. В них отсутствует вентиляция, из-за сырости на стенах образовалась плесень и гниет мебель.

В сюжете также описывается случай с предоставлением сироте под жильё барака в городе Данкове. Однако впоследствии женщине заменили его на благоустроенную квартиру. 

- Все изложенные доводы будут проверены следователями регионального СКР. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, - заверили в Следственном управлении.

Фото sm-news.ru

29 1537
#Сироты #жилье #Следственный комитет
1

Комментарии (29)

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Осталось - 17

вчера, 23:55
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Вопрос

вчера, 23:52
Вопросу, не про сирот вопрос ,или как ими становятся ,а почему в США бнет детских домов ,а есть пункты временного размещения , пока не найдут семью , и только .
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Вопрос

вчера, 23:50
Вопросу, ещё раз почему в США нет детских домов , а в РФ есть ? Ответ прост ,ты просто не хочешь думать , ну ,да ладно . Со временем поймёшь .
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Вопросу

вчера, 23:38
Вопрос, Я живу в россии и мне похрену твоя америка,сирия,украина. У нас законы для кого пишутся? Для бумаги? Если ты чиновник то будь добр их соблюдать. А если нет то дорога на зону а твоих детей в это дедский дом. Так же у нас что на дорогах мало аварий дети остаются ситоты. Тебе ещё случаев перечислеть когда остаются сиротой ?
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Вопрос

вчера, 23:28
Вопросу, неправильный ответ ,в США ,также много чего случается ,но детских домов нет , и не в богатстве страны дело , подумай,почему у нас есть детские дома ?
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Путин

вчера, 23:26
ПРОПИДОР !.
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Руслан

вчера, 23:03
Артамонов а что же про липецк ( сырский ) где почти такое же жильё для сирот как показали по ящику тоже не вкурсе?
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Все губер знал дураком прикидывается

вчера, 22:59
Теперь, типа не знал он
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На активиста завёл уголовное дело

вчера, 22:56
За экстремизм
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Лысый китайцев понавез

вчера, 22:55
Вредное производство увеличил и людей запугивает что бы молчали
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