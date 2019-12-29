вчера, 20:18
СК проведет проверку по фактам предоставления некачественного жилья сиротам
В Липецкой области организованы доследственные проверки о нарушении жилищных прав выпускников детских домов в Данковском и Долгоруковском районах, сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ.
В ведомстве пояснили, что сегодня в программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что двум выпускницам детского дома предоставили некачественное жилье в деревне Екатериновка Долгоруковского района. Квартиры, по словам сирот, оборудовали в старом здании сельсовета, непригодного для постоянного проживания. В них отсутствует вентиляция, из-за сырости на стенах образовалась плесень и гниет мебель.
В сюжете также описывается случай с предоставлением сироте под жильё барака в городе Данкове. Однако впоследствии женщине заменили его на благоустроенную квартиру.
- Все изложенные доводы будут проверены следователями регионального СКР. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, - заверили в Следственном управлении.
Фото sm-news.ru
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