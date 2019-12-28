Пожилая женщина переполошила многоквартирный дом на Гагарина

Сегодня 76-летняя жительница дома №49 по улице Гагарина разбила окно в своей квартире и начала звать на помощь, заявляя, что ее жилье заполнено газом.

К дому прибыли представители экстренных служб. Жильцы вышли на улицу, опасаясь, что произошла утечка газа. Сотрудники газовой службы исследовали с помощью специальных датчиков подъезды и утечки не нашли, однако, на всякий случай в здании отключили газ.Известно, что пожилая женщина живет одна. Около двух месяцев назад соседи заметили странности в ее поведении. У нее есть дети, и они попеременно ночуют в ее квартире, не оставляя ее совсем одну, а утром уходят на работу, замкнув дверь. Бабушка остается за запертой дверью.К дому вызвали родственников пенсионерки. Приехавший на место происшествия сын открыл квартиру, куда вошли медики, полиция, газовщики. Дальнейшие действия в отношении бабули будут решаться совместно с ее родственниками.