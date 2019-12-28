Происшествия

вчера, 14:20

Пожилая женщина переполошила многоквартирный дом на Гагарина

25 7325
#дебоширы
3
Пожилая женщина переполошила многоквартирный дом на Гагарина

Сегодня 76-летняя жительница дома №49 по улице Гагарина разбила окно в своей квартире и начала звать на помощь, заявляя, что ее жилье заполнено газом.

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К дому прибыли представители экстренных служб. Жильцы вышли на улицу, опасаясь, что произошла утечка газа. Сотрудники газовой службы исследовали с помощью  специальных датчиков подъезды и утечки не нашли, однако, на всякий случай в здании отключили газ.

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Известно, что пожилая женщина живет одна. Около двух месяцев назад соседи заметили странности в ее поведении. У нее есть дети, и они попеременно ночуют в ее квартире, не оставляя ее совсем одну, а утром уходят на работу, замкнув дверь. Бабушка остается за запертой дверью.

К дому вызвали родственников пенсионерки. Приехавший на место происшествия сын открыл квартиру, куда вошли медики, полиция, газовщики. Дальнейшие действия в отношении бабули будут решаться совместно с ее родственниками. 
25 7325
#дебоширы
3

Комментарии (25)

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progisis

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Вот

сегодня, 13:32
такие бабули ходят на выборы ,результат известен !
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Пердун

сегодня, 09:59
Лучше бы ты с окна выпала дура
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Я вообще в первый раз

сегодня, 01:28
Елена, слышу такое выражение. Какие то деревенское упрощение .
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гость

вчера, 23:35
Бабушка остается за запертой дверью. Поэтому то ее и мучают страхи. На бабушку не нападайте. Она умнее каждого.
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молодой тупняк

вчера, 21:53
а какого куя её дома закрывают? она что в плену у немцев? действия родственников не законны, вот и зовёт бабка помощь, а вместо красной армии только палицаи могут приехать! какой кошмар!
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Ч

вчера, 21:15
" Лева " , в таком возрасте Вы можете предсказать своё будущее состояние ? Лучше не трепаться .
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Абрамович

вчера, 18:19
Путину 67 лет уже , скоро такой же будет . Одна надежда на Кабаеву, что будет ему таблетки давать и на кухню не пускать
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Бабка

вчера, 18:18
Старая затваренная мразь.
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все понятно белочка

вчера, 18:10
окно не стала открывать а епнула стекло ...
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