вчера, 14:20
Пожилая женщина переполошила многоквартирный дом на Гагарина
Сегодня 76-летняя жительница дома №49 по улице Гагарина разбила окно в своей квартире и начала звать на помощь, заявляя, что ее жилье заполнено газом.
Известно, что пожилая женщина живет одна. Около двух месяцев назад соседи заметили странности в ее поведении. У нее есть дети, и они попеременно ночуют в ее квартире, не оставляя ее совсем одну, а утром уходят на работу, замкнув дверь. Бабушка остается за запертой дверью.
К дому вызвали родственников пенсионерки. Приехавший на место происшествия сын открыл квартиру, куда вошли медики, полиция, газовщики. Дальнейшие действия в отношении бабули будут решаться совместно с ее родственниками.
progisis
Вот
Пердун
Я вообще в первый раз
гость
молодой тупняк
Ч
Абрамович
Бабка
все понятно белочка