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В Украине запретили казино

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#игорный бизнес #лотерея #казино
В Украине запретили казино

Все игорные заведения будут закрыты.

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране. Они должны прекратить свою работу до 16:00 (17:00 мск) пятницы, 20 декабря. Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить принятие соответствующих мер. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе селекторного совещания, сославшись на соответствующее постановление правительства. Документ уже опубликован и вступил в силу.

В ночь на пятницу уже закрыли более 150 заведений и изъяли оборудование на 46 млн гривен. Как объяснил премьер-министр украинского правительства Алексей Гончарук, в Украине работают три оператора государственных лотерей, однако сотни заведений незаконно осуществляют игорную деятельность, запрещенную законом.

- Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории заведения устанавливают «игровые автоматы», которые запрещены законом, — цитируют министра «Известия».
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#игорный бизнес #лотерея #казино

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