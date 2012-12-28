До свидания, лето: в Липецкой области похолодает

8 октября Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта с волнами — повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. 9 и 10 октября атмосферное давление начнет расти, погода будет прохладной, осадки прекратятся.





Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 октября — 13-14 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы, 9 и 10 октября — 9-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области облачно, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно, кратковременные дожди. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.День 8 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 6 градусов мороза.