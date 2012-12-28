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сегодня, 17:00
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До свидания, лето: в Липецкой области похолодает

8 октября Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта с волнами — повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. 9 и 10 октября атмосферное давление начнет расти, погода будет прохладной, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 октября — 13-14 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы, 9 и 10 октября — 9-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области облачно, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +13 до +18 градусов. 

В Липецке облачно, кратковременные дожди. Температура ночью —  от +10 до +12 градусов, днем —  от +14 до +16 градусов.

День 8 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 6 градусов мороза. 

похолодание
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Комментарии (3)

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Вячеслав
31 минуту назад
Бабье лето удалось на славу и так баловало нас летним теплом, теперь надежда просто на сухие ясные деньки золотой осени.
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Лена
46 минут назад
Отличная новость.Не за горами и снежок.Как же он нужен для урожая,да и легковушек в городе меньше будет ездить.Экология лучше станет.
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Костья
28 минут назад
Не нужен никакой снежок для урожая. Прошлой зимой снега было полно, а урожай плохой и цены выросли? Понятно, что снег тут не причем, а причем твои любимые морозы в мае, за которые ты тоже топила. И, все же нет никакой связи между снегом и урожаем.
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