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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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До свидания, лето: в Липецкой области похолодает
8 октября Липецкая область окажется под влиянием холодного фронта с волнами — повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. 9 и 10 октября атмосферное давление начнет расти, погода будет прохладной, осадки прекратятся.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области облачно, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.
В Липецке облачно, кратковременные дожди. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.
День 8 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 6 градусов мороза.
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