Тренер «Торпедо» заступился за «Металлург», отметив, что у липчан недобор очков

Пресс-конференция главных тренеров.

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- Быков, который забивает «Металлургу», до этого выступал в третьей лиге. Есть и другие примеры. Нам удалось найти в «Урожае» из Елани Сергея Серченкова, у которого потрясающий бэкграунд – выступал в Премьер-Лиге, но в какой-то момент оказался на обочине. Нужно искать, таланты есть.





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