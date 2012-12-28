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Спорт
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19 минут назад
Тренер «Торпедо» заступился за «Металлург», отметив, что у липчан недобор очков
Пресс-конференция главных тренеров.
Напомним, что «сталевары» сумели сравнять счёт по ходу матча, но на предпоследней минуте пропустили гол в «девятку» от Всеволода Быкова, молодого хавбека, который и в первом круге принёс торпедовцам победу – 1:0.
И.о. главного тренера «Металлурга» Дмитрий Бугаков отметил, что его команда продемонстрировала неплохой футбол, но был вынужден признать, что хорошая игра не всегда прибавляет очки.
- В последней трети поля могли бы сыграть и получше, - самокритично высказался Бугаков, - У нас сейчас самая молодая команда в лиге, и это сказывается. В матче с торпедовцами самая главная проблема – отсутствие должного опыта игры на результат.
Главный тренер гостей Владимир Фёдоров, работающий с командой уже больше 10 лет, поддержал коллегу и даже высказался в защиту «Металлурга».
- По игре у Липецка команда неплохая, - сказал он, - Налицо явный недобор очков. Я и перед игрой настраивал своих ребят не на игру с аутсайдером, а на матч с равной командой. Если бы не удалось до них достучаться, то нас бы в Липецке ждало поражение.
И «Торпедо», и «Металлург» роднит отсутствие больших денег на фоне лидеров групп «Золото» и «Серебро». В первую очередь это сказывается на селекции.
- Мы бы разы взять футболистов из «Серебра» и «Золота», не говоря уже о вышестоящих лигах, - говорит Фёдоров, - Но комплектуемся парнями из «дивизиона Б», а то и вовсе – из любительской третьей лиги. Каждый год у нас новая команда, этим летом пришли 14 новых футболистов.
- Вы верите в то, что в любителях можно найти стоящих футболистов?
- Быков, который забивает «Металлургу», до этого выступал в третьей лиге. Есть и другие примеры. Нам удалось найти в «Урожае» из Елани Сергея Серченкова, у которого потрясающий бэкграунд – выступал в Премьер-Лиге, но в какой-то момент оказался на обочине. Нужно искать, таланты есть.
Следующий матч «Металлург» проведёт в субботу, 12 октября в Дзержинске с «Химиком», занимающим 6-е место в турнирной таблице. Если цепляться за соломинку, то нужно только побеждать.
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