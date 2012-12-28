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сегодня, 14:01
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Дело о гибели тренера Максима Раилко и его воспитанницы передано в суд

Водитель, по чьей вине случилась смертельная авария, вину признает полностью.

Окончено расследование дела водителя «Шкоды», по чье вине погиб липецкий тренер Михаил Раилко, а позже в больнице умерла его воспитанница. Еще трое подростков, находившихся в машине тренера, получили тяжелые травмы. 44-летний житель Краснодарского края обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264) и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, водитель ранее привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде. В момент аварии с липецкими спортсменами, 1 апреля 2024 года, он также находился за рулем в нетрезвом виде.

«… Будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге ФАД «Кавказ» по направлению из Кропоткина в Тихорецк, где выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Приора» под управлением 33-летнего мужчины. В момент ДТП в отечественном автомобиле находились четверо пассажиров — спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет. В результате столкновения тренер, перевозивший детей, скончался на месте. Подростки с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебное учреждение, но, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, 17-летняя девушка скончалась в больнице спустя несколько недель. Остальным несовершеннолетним, пострадавшим в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления фигурант признал в полном объеме», ­— говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ДТП
Максим Раилко
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Лиза
сегодня, 14:25
Надеюсь, водитель, по чьей вине погибли люди, понесёт заслуженное наказание.
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Пару лет
58 минут назад
в колонии-поселении
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