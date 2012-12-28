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Происшествия
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сегодня, 14:01
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Дело о гибели тренера Максима Раилко и его воспитанницы передано в суд
Водитель, по чьей вине случилась смертельная авария, вину признает полностью.
Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, водитель ранее привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде. В момент аварии с липецкими спортсменами, 1 апреля 2024 года, он также находился за рулем в нетрезвом виде.
«… Будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге ФАД «Кавказ» по направлению из Кропоткина в Тихорецк, где выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Приора» под управлением 33-летнего мужчины. В момент ДТП в отечественном автомобиле находились четверо пассажиров — спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет. В результате столкновения тренер, перевозивший детей, скончался на месте. Подростки с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебное учреждение, но, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, 17-летняя девушка скончалась в больнице спустя несколько недель. Остальным несовершеннолетним, пострадавшим в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления фигурант признал в полном объеме», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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