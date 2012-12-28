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Происшествия
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20 минут назад
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62-летняя женщина «обновила приложение» за полтора миллиона рублей
Переход по ссылке для скачивания нового приложения обошёлся слишком дорого.
19-летнего парня обманули под предлогом продажи билетов в кинотеатр: несостоявшийся просмотр фильма обошёлся липчанину в 14 000 рублей.
37-летней липчанке в мессенджере предложили заработок на платформе «Озон». В результате женщина перевела на различные счета 462 164 рубля.
52-летний мужчина хотел купить коробку передач и перешёл по ссылке, присланной для оплаты товара. Мужчина лишился 25 507 рублей. Деньги были переведены через систему быстрых платежей.
66-летней женщине 5 октября позвонили и сообщили о необходимости пресечения незаконного оформления кредитов на её имя. Она поверила и дистанционно перевела мошенникам через личный кабинет банка 389 875 рублей — всё это были кредитные средства. 7 октября женщина пришла в полицию.
Также вчера в полицию обратился 66-летний мужчина, которому позвонили «сотрудники безопасности Центробанка» и под предлогом пресечения оформления кредитов и перевода средств на безопасные счета обманули липчанина на 870 000 рублей.
56-летний мужчина покупал шины. Продавцу он перевёл 80 000 рублей, но так ничего и не получил.
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