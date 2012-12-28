62-летняя женщина «обновила приложение» за полтора миллиона рублей

Переход по ссылке для скачивания нового приложения обошёлся слишком дорого.

Телефонные мошенники выдумывают всё новые способы обмана. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 62-летней женщине поступил аудиозвонок в мессенджере. Звонивший сообщил ей о необходимости обновить приложение оператора сотовой связи. Якобы для скачивания нового приложения женщине прислали ссылку — перейдя по ней, она лишилась 1 450 000 рублей.19-летнего парня обманули под предлогом продажи билетов в кинотеатр: несостоявшийся просмотр фильма обошёлся липчанину в 14 000 рублей.37-летней липчанке в мессенджере предложили заработок на платформе «Озон». В результате женщина перевела на различные счета 462 164 рубля.52-летний мужчина хотел купить коробку передач и перешёл по ссылке, присланной для оплаты товара. Мужчина лишился 25 507 рублей. Деньги были переведены через систему быстрых платежей.66-летней женщине 5 октября позвонили и сообщили о необходимости пресечения незаконного оформления кредитов на её имя. Она поверила и дистанционно перевела мошенникам через личный кабинет банка 389 875 рублей — всё это были кредитные средства. 7 октября женщина пришла в полицию.Также вчера в полицию обратился 66-летний мужчина, которому позвонили «сотрудники безопасности Центробанка» и под предлогом пресечения оформления кредитов и перевода средств на безопасные счета обманули липчанина на 870 000 рублей.56-летний мужчина покупал шины. Продавцу он перевёл 80 000 рублей, но так ничего и не получил.