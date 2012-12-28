Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Светлана Бедрова: «Речи об увольнении не шло, а сам конфликт был исчерпан в тот же день»
Общество
Жильцы липецкой девятиэтажки оказались заперты в своем подъезде
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Входную группу на Стаханова, 27 снесли
Происшествия
До свидания, лето: в Липецкой области похолодает
Погода в Липецке
Демонтаж входной группы девятиэтажки на Стаханова займет час-два
Происшествия
В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками: уголовное дело направлено в суд
Происшествия
Липчанка обвиняется в 41 преступлении
Происшествия
Все входные группы в доме на улице Стаханова обследуют
Происшествия
Сегодня в Липецке: резко похолодает, кому завтрак в постель, а кому – на рабочее место
Общество
Читать все
Все входные группы в доме на улице Стаханова обследуют
Происшествия
Спасатели не дали щенку утонуть в колодце
Происшествия
На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
Происшествия
«Каменный лог — барьер, в Каменный лог — путь»
Общество
«У ребенка имеется добавочная доля селезенки»: врачи рассказали о спасении выпавшего с седьмого этажа подростка
Происшествия
Дело о гибели тренера Максима Раилко и его воспитанницы передано в суд
Происшествия
В Добринском районе у домашней собаки выявлено бешенство
Происшествия
Тренер «Торпедо» заступился за «Металлург», отметив, что у липчан недобор очков
Спорт
62-летняя женщина «обновила приложение» за полтора миллиона рублей
Происшествия
В Липецке на возгорание в мусоропроводе выезжали несколько пожарных отделений
Происшествия
Читать все
Происшествия
148
20 минут назад
1

62-летняя женщина «обновила приложение» за полтора миллиона рублей

Переход по ссылке для скачивания нового приложения обошёлся слишком дорого.

Телефонные мошенники выдумывают всё новые способы обмана. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 62-летней женщине поступил аудиозвонок в мессенджере. Звонивший сообщил ей о необходимости обновить приложение оператора сотовой связи. Якобы для скачивания нового приложения женщине прислали ссылку — перейдя по ней, она лишилась 1 450 000 рублей.

19-летнего парня обманули под предлогом продажи билетов в кинотеатр: несостоявшийся просмотр фильма обошёлся липчанину в 14 000 рублей.

37-летней липчанке в мессенджере предложили заработок на платформе «Озон». В результате женщина перевела на различные счета 462 164 рубля.

52-летний мужчина хотел купить коробку передач и перешёл по ссылке, присланной для оплаты товара. Мужчина лишился 25 507 рублей. Деньги были переведены через систему быстрых платежей.

66-летней женщине 5 октября позвонили и сообщили о необходимости пресечения незаконного оформления кредитов на её имя. Она поверила и дистанционно перевела мошенникам через личный кабинет банка 389 875 рублей — всё это были кредитные средства. 7 октября женщина пришла в полицию.

Также вчера в полицию обратился 66-летний мужчина, которому позвонили «сотрудники безопасности Центробанка» и под предлогом пресечения оформления кредитов и перевода средств на безопасные счета обманули липчанина на 870 000 рублей.

56-летний мужчина покупал шины. Продавцу он перевёл 80 000 рублей, но так ничего и не получил.
мошенничество
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Крылов
8 минут назад
Сейчас много новых схем, целые отделы "за бугром" занимаются их разработкой. Нельзя вестись на чужие, непонятные звонки. Время такое. Никому нельзя верить. Только себе. Да и то не каждый раз.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru