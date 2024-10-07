В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками: уголовное дело направлено в суд

28-летнему водителю «ВАЗа» грозит до двух лет лишения свободы.

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В суд направлено уголовное дело по обвинению 28-летнего жителя Грязинского района в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части 1 статьи 264 УК РФ).Речь идёт о ДТП с участием мопеда в Левобережном округе на 6-м километре трассы Липецк-Грязи, которое произошло вечером 6 июля этого года. В этой аварии пострадали двое несовершеннолетних.По данным следствия, 28-летний водитель «ВА3-21074» не уступил дорогу попутно двигавшемуся мопеду, за рулем которого сидел 15-летний подросток. В результате аварии пострадали 15-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир. Обоих госпитализировали с переломами рук и ног. Их здоровью был причинён тяжкий вред.— По версии следствия, обвиняемый проявил невнимательность перед началом выезда с обочины на дорогу Липецк-Грязи-Песковатка и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мопедом, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.По части 1 статьи 264 УК РФ водителю «ВАЗа» теперь грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет либо без такового.