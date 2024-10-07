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07.10.2024 15:20
11

В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками: уголовное дело направлено в суд

28-летнему водителю «ВАЗа» грозит до двух лет лишения свободы.

В суд направлено уголовное дело по обвинению 28-летнего жителя Грязинского района в нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части 1 статьи 264 УК РФ).

Речь идёт о ДТП с участием мопеда в Левобережном округе на 6-м километре трассы Липецк-Грязи, которое произошло вечером 6 июля этого года. В этой аварии пострадали двое несовершеннолетних.

По данным следствия, 28-летний водитель «ВА3-21074» не уступил дорогу попутно двигавшемуся мопеду, за рулем которого сидел 15-летний подросток. В результате аварии пострадали 15-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир. Обоих госпитализировали с переломами рук и ног. Их здоровью был причинён тяжкий вред.

— По версии следствия, обвиняемый проявил невнимательность перед началом выезда с обочины на дорогу Липецк-Грязи-Песковатка и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мопедом, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По части 1 статьи 264 УК РФ водителю «ВАЗа» теперь грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет либо без такового.
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Комментарии (11)

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То есть
вчера, 06:24
По вашему, каждый несовершеннолетний ИМЕЕТ ПРАВО БЕЗ ЗНАНИЙ ПДД И ВУ ворочить на дорогах, и им все будет сходить с рук?! В данном случае речь идёт не о "никогда не виноват". Даже если бабка решит перейти дорогу посередине проспекта, а не на светофоре, тоже водитель виноват... Вам лишь бы снимать ответственность с даунов
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Дина Заврова
вчера, 15:46
то есть, он проверил наличие у водителя мопеда прав, перед тем как не уступить дорогу?
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Мы понимаем
07.10.2024 21:54
липчанин ,Липа , у водителей корпоративная солидарность ,у вас водитель никогда не виноват ,но однако есть еще закон ,он и решает !
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Бим
вчера, 08:41
в этой истории все водители
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липчанин
07.10.2024 20:53
интересно, как вели себя несовершеннолетние на дороге? А то всегда виноваты водители автомобилей.
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Вопрос
07.10.2024 19:44
Почему нарушителей с ДТП лишают водительских прав и наказывают лишением свободы, а пересдачу правил вождения не вменяют . И за многочисленные штрафы за превышение скорости надо бы пройти тесты, правила вспомнить..
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Липа
07.10.2024 19:24
А несовершеннолетних на мопеде погладить по головке и забыть? Вот это гуманный суд у нас
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Витек
07.10.2024 17:22
а тот который в половинке машины сидел двоих завалил дали поселение а тут живы и два зоны как то не справедливо
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Нонка
07.10.2024 16:08
Подростки открывают -мир! Кто такие мужчины -чудом выжившие мальчики ! Осторожность это не о молодости
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Жесть
07.10.2024 15:51
А то что за рулем мопеда 15-летний подросток, никого не смутило.
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Надолго
07.10.2024 15:32
Отобьет охоту им ездить на мопеде
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