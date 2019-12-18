В России

21 минуту назад

В России предложили штрафы за ложную маркировку продукции

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Для производителей могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу.  

Чиновники обсуждают возможность штрафовать за это на сумму до 800 тыс. рублей, такие цифры прописаны в проекте Особенной части нового КоАП, выяснили «Известия». Уточняется, что речь в том числе об обозначении в маркировке, эксплуатационных или других документах.   

Национальные стандарты в обиходе, как правило, называют ГОСТами, а знак соответствия представляет собой овал с буквами РСТ (его часто ошибочно называют «Ростест»). Иногда производители не используют эмблему, а печатают на упаковке «Сделано по ГОСТу» и тому подобные фразы.   

Сейчас, если производитель будет выдавать несоответствующий ГОСТу товар за сделанный по нацстандарту, его можно привлечь к ответственности за обман потребителей. Если покупателю соврали о потребительских свойствах или качестве товара, нынешняя редакция КоАПа подразумевает штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц.  

На упаковке и в маркировке более чем 40% испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам, рассказали в организации. Но исследования показали, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует, сообщили там.  

В целом отсылка к стандарту — беспроигрышный маркетинговый ход, ведь авторитет ГОСТа для потребителя довольно высок. Нельзя допустить его обесценивания, поэтому усиление ответственности за неправомерное использование весьма своевременно, считают в Роскачестве. 
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