В России

50 минут назад

Приставы рассказали о рекордном числе жалоб на нелегальных коллекторов

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#коллекторы

Судебные приставы России получили с января по октябрь 2019 года 23,4 тыс. жалоб на навязчивых взыскателей задолженностей. Это на 35% больше показателей прошлого года. Тогда Федеральная служба судебных приставов получила 17,4 тыс. жалоб. 

Отмечается, что чаще всего граждане сообщали о звонках и сообщениях, которые нередко совершались и родственникам должника с угрозами раскрытия персональных данных, и оказании на должников психологического давления.   

Приставы рассказали «Известиям», что чаще всего наиболее жестокие способы получения долгов применяют организации, которые не включены в реестр коллекторов.  

По мнению директора по работе с частными клиентами «БКС Премьер» Николая Соколова, сейчас из-за отсутствия улучшения благосостояния населения должники нередко ищут способы не выплачивать кредиты.   

«Такие граждане лишились возможности перекредитоваться в банке или в легальном МФО, где ссуду также не одобрят из-за вступления в силу показателя долговой нагрузки. Такой заемщик вынужден обращаться к «черным кредиторам», а их «соседями» выступают нелегальные коллекторы, рассказал он. 
98
#коллекторы

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