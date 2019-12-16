Пожарные провели учения в ТРЦ «Ривьера»

Сегодня утром в торгово-развлекательном центре «Ривьера» подразделения МЧС отрабатывали тушение пожара в объекте с массовым пребыванием людей.По замыслу учений, пожар возник в торговом павильоне на втором этаже здания в результате короткого замыкания. Пожарные провели эвакуацию людей из задымленного помещения, продемонстрировали тушение условного возгорания при помощи воды и специальной пены.«Целью таких учений является отработка действий личного состава при тушении пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, отработка действий по эвакуации людей и ликвидации условного пожара, а также отработка взаимодействия и практических действий пожарных, служб жизнеобеспечения, администрации объекта», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



