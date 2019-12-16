Общество

сегодня, 12:07

Пожарные провели учения в ТРЦ «Ривьера»

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#учения
Пожарные провели учения в ТРЦ «Ривьера»
Сегодня утром в торгово-развлекательном центре «Ривьера» подразделения МЧС отрабатывали тушение пожара в объекте с массовым пребыванием людей.

По замыслу учений, пожар возник в торговом павильоне на втором этаже здания в результате короткого замыкания. Пожарные провели эвакуацию людей из задымленного помещения, продемонстрировали тушение условного возгорания при помощи воды и специальной пены. 

«Целью таких учений является отработка действий личного состава при тушении пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, отработка действий по эвакуации людей и ликвидации условного пожара, а также отработка взаимодействия и практических действий пожарных, служб жизнеобеспечения, администрации объекта», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.




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#учения

Комментарии (3)

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МАЛИБУ ДВЕРИ

32 минуты назад
В Малибу двери входные с левой стороны,как была одна дверь открыта,так и осталась и механические двери закрыты наглухо.Когда кто нибудь не успеет выбежать от пожара и задохнется пластмассой,тогда вспомнят.что все двери входные должны быть открыты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость

47 минут назад
Лучше бы прошлись по высоткам что в городе, ведь даже краны по выкручены не говоря об пожарных рукавах. И тем самым набрали себе на корпоративы с УК..
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Житель

51 минуту назад
На учениях все всегда хорошо --а по факту горят люди. У нас в Липецке в высотных домах пожарная безопасность не работает --пожарники все эти вопросы скрывают.
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