Происшествия

23 минуты назад

Липчанин попался на краже из бутика

2 188
#кража
Липчанин попался на краже из бутика

В ходе расследования, "всплыл" еще один эпизод кражи из магазина

В Дежурную часть Отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от жителя Чехова о том, что неизвестный, находясь в торговом помещении одного из магазинов спортивной одежды на ул. Свердлова Подольска, похитил две куртки. Сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей.   

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 47-летний житель Липецка.   

Полицейскими также установлена причастность задержанного к  другому аналогичному преступлению. В помещении одного из продуктовых магазинов, расположенного на проспекте Ленина  Подольска, задержанный совершил тайное хищение товара.
Общая сумма материального ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого Отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили в ГУМВД России по Московской области.
2 188
#кража

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Палка

6 минут назад
то были мои сородичи - едерасты!
ответить

Пенсионер

13 минут назад
Во дебил воруй миллиарды как наши чиновники и силовики , откупится хватит и ещё на несколько жизней останется . За 500 баксов 10 лет на нарах молодец .
ответить

Еще в рубрике

«Бил его головой об батарею и металлической трубой»
#убийство
21
«Бил его головой об батарею и металлической трубой»

вчера, 15:44

Происшествия
Липчанка открыла игорный клуб и пыталась за 300 000 подкупить полицейского
#игорный бизнес
11
Липчанка открыла игорный клуб и пыталась за 300 000 подкупить полицейского

вчера, 15:22

Происшествия
Липчанку приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков через закладки
#суд #наркотики
36
Липчанку приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков через закладки

вчера, 14:45

Происшествия
В Липецке совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию
#разбой #ограбление
37
В Липецке совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию

вчера, 12:16

Происшествия
«Люди в черном» на улице Стаханова передрались между собой
#драка #нападение #избиение
66
«Люди в черном» на улице Стаханова передрались между собой

12.12.2019 13:04

Происшествия
Погибшие в пожаре на улице Зои Космодемьянской отапливали жилье печкой-«буржуйкой»
#пожар
17
Погибшие в пожаре на улице Зои Космодемьянской отапливали жилье печкой-«буржуйкой»

12.12.2019 12:31

Происшествия