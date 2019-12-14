Липчанин попался на краже из бутика

В ходе расследования, "всплыл" еще один эпизод кражи из магазина

В Дежурную часть Отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от жителя Чехова о том, что неизвестный, находясь в торговом помещении одного из магазинов спортивной одежды на ул. Свердлова Подольска, похитил две куртки. Сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 47-летний житель Липецка.



Полицейскими также установлена причастность задержанного к другому аналогичному преступлению. В помещении одного из продуктовых магазинов, расположенного на проспекте Ленина Подольска, задержанный совершил тайное хищение товара.

Общая сумма материального ущерба составила более 30 тысяч рублей.



В отношении подозреваемого Отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили в ГУМВД России по Московской области.

