Общество
39 минут назад
За продажу 6 бутылок алкоголя предприниматель заплатит 600 тысяч рублей штрафа
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Шесть протоколов по факту продажи алкогольной продукции после 21:00 в отношении ООО «Восторг – 76» составили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на основании данных, предоставленных Росалкогольрегулированием.
Материалы направили в суд. В результате ООО «Восторг – 76» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением штрафа на общую сумму 600 тысяч рублей, сообщили в отделе административной практики и контроля Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Материалы направили в суд. В результате ООО «Восторг – 76» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением штрафа на общую сумму 600 тысяч рублей, сообщили в отделе административной практики и контроля Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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Денис