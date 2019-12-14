Общество

39 минут назад

За продажу 6 бутылок алкоголя предприниматель заплатит 600 тысяч рублей штрафа

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#нарушение #алкоголь
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За продажу 6 бутылок алкоголя предприниматель заплатит 600 тысяч рублей штрафа
Шесть протоколов по факту продажи алкогольной продукции после 21:00 в отношении ООО «Восторг – 76» составили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на основании данных, предоставленных Росалкогольрегулированием.

Материалы направили в суд. В результате ООО «Восторг – 76» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением штрафа на общую сумму 600 тысяч рублей, сообщили в отделе административной практики и контроля Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.


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#нарушение #алкоголь
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Комментарии (2)

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911

33 секунды назад
А если бы обокрал детей и стариков, то руководил бы сейчас чем - нибудь в местной администрации!
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Денис

4 минуты назад
А лучше его сразу кастрировать.
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