Россиян предупреждают о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елки

В преддверии праздников Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о сайтах, которые могут незаконно собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов на новогодние мероприятия.



Специалистами Роскомнадзора установлено, что на таких интернет-ресурсах происходит сбор данных (ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки) без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Помимо этого, на сайтах отсутствуют документы или иные сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.



Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора. Просим пользователей перед покупкой проверять сайты на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Также просим проверять наличие SSL сертификата перед вводом личных данных и данных банковской карты.



Согласно российскому законодательству, при сборе и обработки личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь. За невыполнение владельцами интернет-ресурсов обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к политике конфиденциальности или к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных предусмотрено административное наказание. Для пресечения такой деятельности и защиты прав граждан Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях через форму на сайте (тематика обращения – «Обработка персональных данных»).



