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202
45 минут назад
3

Пляжи Липецка будут закрыты для купания как минимум до июля

На Центральном пляже повторный анализ проб показал несоответствие по микробиологическим показателям.

Жара вернулась, но пляжи в Липецке будут закрыты для купания как минимум до начала июля. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, на Центральном городском пляже повторный анализ проб воды показал несоответствие по микробиологическим показателям.

Пляжи на Тракторном, Новолипецке и микрорайоне Сокол также не открыли, следующий отбор проб речной воды намечен только 1 июля.

Добавим, что с начала сезона Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было выдано 25 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии использования водного объекта для купания и отдыха. 
пляж
река
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Комментарии (3)

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Лариса
7 минут назад
Да она никогда не будет соответствовать! Что теперь, не купаться?
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Древний
8 минут назад
А как же триатлон? Поплывут и вода будет чистая?
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Сселки
39 минут назад
Купаемся,вода класс.
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