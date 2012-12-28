«Чаплыгинский водоканал» заплатит полтора миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду
Общество
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45 минут назад
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Пляжи Липецка будут закрыты для купания как минимум до июля
На Центральном пляже повторный анализ проб показал несоответствие по микробиологическим показателям.
Пляжи на Тракторном, Новолипецке и микрорайоне Сокол также не открыли, следующий отбор проб речной воды намечен только 1 июля.
Добавим, что с начала сезона Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было выдано 25 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии использования водного объекта для купания и отдыха.
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