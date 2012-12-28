Пляжи Липецка будут закрыты для купания как минимум до июля

На Центральном пляже повторный анализ проб показал несоответствие по микробиологическим показателям.

Жара вернулась, но пляжи в Липецке будут закрыты для купания как минимум до начала июля. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, на Центральном городском пляже повторный анализ проб воды показал несоответствие по микробиологическим показателям.Пляжи на Тракторном, Новолипецке и микрорайоне Сокол также не открыли, следующий отбор проб речной воды намечен только 1 июля.Добавим, что с начала сезона Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было выдано 25 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии использования водного объекта для купания и отдыха.