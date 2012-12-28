«Чаплыгинский водоканал» заплатит полтора миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду
Происшествия
854
46 минут назад
1
Полиция и медики отговорили липчанина выпрыгнуть с 13 этажа
Он оказался асоциальной личностью.
Под домом собрались зеваки, приехали полицейские, бригада скорой помощи, спасатели городского управления ГО и ЧС.
Полицейским и медикам двери квартиры открыли родственники неадекватного мужчины. И им удалось убедить его слезть с подоконника в комнату.
Как стало известно GOROD48, 34-летний мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, состоит на ряде учетов в полиции.
1
2
0
1
4
Комментарии (1)