Полиция и медики отговорили липчанина выпрыгнуть с 13 этажа

Он оказался асоциальной личностью.

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Вчера вечером на улице Свиридова житель квартиры 13-го этажа вылез в окно и демонстрировал семье и прохожим попытку покончить жизнь самоубийством.Под домом собрались зеваки, приехали полицейские, бригада скорой помощи, спасатели городского управления ГО и ЧС.Полицейским и медикам двери квартиры открыли родственники неадекватного мужчины. И им удалось убедить его слезть с подоконника в комнату.Как стало известно GOROD48, 34-летний мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, состоит на ряде учетов в полиции.