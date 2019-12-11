Происшествия
7 минут назад
«Люди в черном» напали на липчанина и избили его монтировкой
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Мужчине понадобилась медицинская помощь
Сегодня утром во дворе дома №48 на Стаханова трое неизвестном, по словам очевидцев, одетых в черную одежду, напали на липчанина, намеревавшегося сесть в свою машину, и нанесли ему несколько ударов монтировкой по голове. Мужчина потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков, которые оказали ему помощь.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России, по факту нападения на липчанина проводится проверка, ведется поиск нападавших.
Фото: pexels.com
Как сообщили GOROD48 в УМВД России, по факту нападения на липчанина проводится проверка, ведется поиск нападавших.
Фото: pexels.com
1 228
Барик любитель крота