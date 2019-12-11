«Люди в черном» напали на липчанина и избили его монтировкой

Мужчине понадобилась медицинская помощь

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Сегодня утром во дворе дома №48 на Стаханова трое неизвестном, по словам очевидцев, одетых в черную одежду, напали на липчанина, намеревавшегося сесть в свою машину, и нанесли ему несколько ударов монтировкой по голове. Мужчина потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков, которые оказали ему помощь.Как сообщили GOROD48 в УМВД России, по факту нападения на липчанина проводится проверка, ведется поиск нападавших.