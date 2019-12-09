Реалии липецкого хоккея: проигрываем дома «Россоши»

Наша команда уступила в важном матче в борьбе в плей-офф.

Обидное поражение, осложняющее борьбу за место в плей-офф, потерпели липецкие хоккеисты во втором матче на своем льду от «Россоши» - 2:4.

В первом матче «Липецк» был сильнее – 4:3 в серии буллитов, причем наша команда постоянно вела в счете. На этот раз картина была совершенно другой: за весь матч подопечные Сергея Рыбина ни разу не вышли вперед, слабо сыграв в атаке, да к тому же допустив массу ошибок в обороне.

В начале матча «Липецк» дважды оставался в большинстве, но не воспользовался своими шансами. А вот первое же удаление за подножку игрока нашей команды Кирилла Мазорчука, «Россошь» использовала на все сто – защитник Илья Островский на 12-й минуте зажег красный свет за воротами нашего Руслана Ялбуева.

Липчане отыгрались ровно через 2 минуты – цели достиг бросок Артема Калинина, выходившего на лед в четвертой паре защитников – 1:1.

Главные события развернулись во втором периоде, и, увы, не в пользу нашей команды. На 28-й минуте под довольно острым углом форвард гостей Виктор Бобрешов наудачу бросил по воротам: закрытый своими и чужими игроками Ялбуев на шайбу не среагировал, и она беспрепятственно влетела в сетку.

Всего черед 59 минут «Липецк» допустил очередной ляп в защите. Нападающего «Россоши» Илью Болдырева совершенно забыли в левом круге вбрасывания, через который он беспрепятственно прокатился и вделал передачу на «пятак» своему партнеру Тимуру Скакову. На спине у последнего, напротив. Висели два защитника, но ни один из них не сумел помешать протолкнуть шайбу в сетку – 1:3.

Вскоре в воротах Ялбуева шайба побывала еще раз, но арбитр не засчитал гол из-за нарушения правил.

Одну шайбу до перерыва отыграл Мазорчук, причем гол получился на загляденье. Сергей Антипов и Артур Савинков устроили красивую перепасовку в скоростной атаке, в итоге Мазорчук бросал с убойной позиции прямо по центру ворот – 2:3.

Третьего периода липецкие болельщики ждали с надеждой. Но «Россошь» оборонялась четко. А за 24 секунды до сирены Денис Казаков поразил пустые ворота перешедших на игру в шесть полевых липчан.

После 24-х матчей «Липецк» находится на 6-м месте, имея 27 очков. Отставание от «проходной» 4-й позиции пока составляет три очка. Увы, но в четырехматчевой домашней серии с соседями из Белгорода и Россоши наша команда сумела одержать лишь одну победу и трижды проиграла. До конца календарного года «Липецку» предстоит вновь сыграть с этими же соперниками, но теперь на их площадках – 18 и 19 декабря в Россоши, 21 и 22 декабря – в Белгороде.