Тело 75-летнего водителя вырезали из расплющенного «ВАЗа»

Вчера вечером в селе Хрущёвка Липецкого района автомобиль «Ауди» на огромной скорости врезался в «ВАЗ». В столкновении погиб 75-летний мужчина.



75-летний водитель остановил свой «ВАЗ» на трассе Липецк-Хлевное, собираясь повернуть налево. В этот момент в отечественную машину сзади на большой скорости врезался «Ауди». От удара «ВАЗ» настолько деформировало, что тело водителя пришлось вырезать из груды металла.

