Происшествия

55 минут назад

Тело 75-летнего водителя вырезали из расплющенного «ВАЗа»

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#авария #ДТП
Тело 75-летнего водителя вырезали из расплющенного «ВАЗа»
Вчера вечером в селе Хрущёвка Липецкого района автомобиль «Ауди» на огромной скорости врезался в «ВАЗ». В столкновении погиб 75-летний мужчина.

75-летний водитель остановил свой «ВАЗ» на трассе Липецк-Хлевное, собираясь повернуть налево. В этот момент в отечественную машину сзади на большой скорости врезался «Ауди». От удара «ВАЗ» настолько деформировало, что тело водителя пришлось вырезать из груды металла.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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007

27 минут назад
Летуны херовы,темнота,грязь,куда вас хер несёт а
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