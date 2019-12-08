В суде изучали «Краткий словарь блатного жаргона»

К специальной литературе обратились из-за дела об оскорблении полицейского.

Мировой судья СУ №2 Елецкого района вынес приговор по делу об оскорблении представителя власти. Под гневную нецензурную тираду попал подполковник полиции дежурной части по Елецкому району.



Вечером 20 августа в полицию поступило сообщение о краже. Звонившая женщина рассказала, что у нее пропало 86 000 рублей. На вызов в составе опергруппы выехал и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Елецкому району подполковник полиции . Когда полицейские прибыли на место вызова, к ним вышла пьяная хозяйка дома – потерпевшая. Женщину попросили дать объяснение и рассказать насчет исчезновения денег. Вместо этого пьяная потерпевшая стала ругать людей в погонах непечатными фразами. Свой гнев ельчанка обрушила на подполковника. Для того, чтобы определить как сильно пьяная женщина оскорбила представителя власти, в суд пригласили доцента кафедры историко-культурного наследия ЕГУ. Кандидат филологических наук сообщила, что лексикон подсудимой – предмет специальной литературы. Крепкие выражения нашли в «Большом словаре мата» и «Кратком словаре блатного жаргона». И использовать такую лексику в отношении полиции – преступление.



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