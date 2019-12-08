В Липецке снесут павильоны шиномонтажа

И киоск продажи овощей и фруктов.

Управление потребительского рынка администрации Липецка потребовало от владельцев трех мобильных конструкций убрать их с городских улиц. У чиновников оказались претензии к двум павильонам шиномонтажа, что стоят на Кривенкова,6/1 и Катукова, 50/1, и к киоску возле ТЦ «Ноябрьский», в котором уже больше 10 лет торгуют овощами и фруктами. Все три павильона оказались установлены самовольно, то есть без согласования с чиновниками.



Мэрия дала владельцам конструкций срок до 9 декабря. Если завтра ларьки и павильоны все еще будут на своих местах, то их могут демонтировать силами администрации Липецка и отправить на хранение.





