Общество

41 минуту назад

В Липецке снесут павильоны шиномонтажа

7 617
#снос
1
В Липецке снесут павильоны шиномонтажа

И киоск продажи овощей и фруктов.

Управление потребительского рынка администрации Липецка потребовало от владельцев трех мобильных конструкций убрать их с городских улиц. У чиновников оказались претензии к двум павильонам шиномонтажа, что стоят на Кривенкова,6/1 и Катукова, 50/1, и к киоску возле ТЦ «Ноябрьский», в котором уже больше 10 лет торгуют овощами и фруктами. Все три павильона оказались установлены самовольно, то есть без согласования с чиновниками.

Мэрия дала владельцам конструкций срок до 9 декабря. Если завтра ларьки и павильоны все еще будут на своих местах, то их могут демонтировать силами администрации Липецка и отправить на хранение.


7 617
#снос
1

Комментарии (7)

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Тор

1 минуту назад
Цены в этом киоске больно космические.
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Инопланетянин

12 минут назад
Торговля с улиц убирають хозяева супермаркетов, а у них свежего никогда не бывает
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007

12 минут назад
согласен киоск стоит уже там давно, овощи и фрукты свежие всегда там беру все
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Валерий

14 минут назад
Оставьте киоски на месте !!! * !!!
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RU

20 минут назад
Ломать - не строить! Так что, сносите!
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Пенсионер

21 минуту назад
Сколько можно платить мзду ! Гулевскому платили , Иванову отстегивали теперь что с Уваркиной договариваться ? Сколько она берет . Они вроде все из Единой России что между собой договорится не могут кажды долю хочет.
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Animal planet.

30 минут назад
Всегда покупаем в этом киоске фрукты и овощи,и всегда там очередь.Продукция всегда свежая,и не обвешивают. Кому он мешает,наверное кому то место приглянулось Жесть.
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