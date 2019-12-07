Общество

48 минут назад

Липецкие улицы превращаются в кладбища для брошенных авто (ФОТО)

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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С момента прошлой публикации нам прислали 6 фотографий «брошенок» - в среднем по одной в день.

Если бы городские службы работали так же оперативно, как читатели GOROD48, то в Липецке давным-давно бы не осталось брошенных машин.

Такой вывод можно сделать на простом примере: недавно мы опубликовали заметку об оставленных без присмотра во дворах автомобилях, как всего за неделю наши посетители указали еще на 6 авто (!), гниющих на улицах.

Напомним, что по закону заниматься выявлением автохлама и розысков владельцев (если они существуют) должны управления городскими округами. Они эту работу делают, но получается, что у СМИ связь с жителями города ближе и лучше. Итак:

проспект Победы.jpeg

Разбитая машина с красивыми номерами стоит на улице Папина. Владелец давно себя не проявлял, требуется проверка.

Московская, 37.jpeg

А этот автомобиль возле дома на Московской, 37 ржавеет на глазах у всех уже около пяти лет.

Следующие 4 фото сделаны в самом центре города.

IMG_20191025_073906.jpg

IMG_20191025_073955.jpg

Эти автомобили стоят на улице Плеханова за зданием отделения Центрального банка РФ по Липецкой области. Вряд ли на них передвигаются банкиры – вернее, давно никто не передвигается, машины просто стоят и разваливаются.

IMG_20191028_072652.jpg

Улица Зегеля, за зданием Главпочтамта.

IMG_20191028_072820.jpg

Интернациональная, 10. Еще один «раритет» не радует глаз и, вероятно, ждет своего места на свалке.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Комментарии (4)

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Выдумщик

29 секунд назад
Да, таких машин по всему городу полным-полно, лучше бы взяли и отдали их малоимущим, как говорится, сделали бы подарочек к Новому Году... Это лучше, чем они стоят и гниют во дворах!
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Ник

2 минуты назад
Люди для чего вы отправляете фото автохлама на город 48, я написал на сайт губернатора эвакуировали в течении 2-х недель, не тратте время
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В гостях...

33 минуты назад
У меня во дворе штук 100 где-то таких стоят, и все брошенные, никому не нужные... Приезжайте, выбирайте себе любую, и забирайте её себе!
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)))

35 минут назад
И опять новостя ни о чем...
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