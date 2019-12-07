Липецкие улицы превращаются в кладбища для брошенных авто (ФОТО)

С момента прошлой публикации нам прислали 6 фотографий «брошенок» - в среднем по одной в день.

Если бы городские службы работали так же оперативно, как читатели GOROD48, то в Липецке давным-давно бы не осталось брошенных машин.

Такой вывод можно сделать на простом примере: недавно мы опубликовали заметку об оставленных без присмотра во дворах автомобилях, как всего за неделю наши посетители указали еще на 6 авто (!), гниющих на улицах.

Напомним, что по закону заниматься выявлением автохлама и розысков владельцев (если они существуют) должны управления городскими округами. Они эту работу делают, но получается, что у СМИ связь с жителями города ближе и лучше. Итак:





Разбитая машина с красивыми номерами стоит на улице Папина. Владелец давно себя не проявлял, требуется проверка.





А этот автомобиль возле дома на Московской, 37 ржавеет на глазах у всех уже около пяти лет.

Следующие 4 фото сделаны в самом центре города.









Эти автомобили стоят на улице Плеханова за зданием отделения Центрального банка РФ по Липецкой области. Вряд ли на них передвигаются банкиры – вернее, давно никто не передвигается, машины просто стоят и разваливаются.





Улица Зегеля, за зданием Главпочтамта.





Интернациональная, 10. Еще один «раритет» не радует глаз и, вероятно, ждет своего места на свалке.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.