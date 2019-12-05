Александр Домогаров и сын Высоцкого не приедут в Липецк из-за отсутствия спроса

Отмена спектакля не устроила концертного директора актеров.

Концертный директор народного артиста России Александра Домогарова Олег Язовский направил в редакцию GOROD48 письмо, в котором сообщил, что выступление артиста в Липецке 10 декабря отменено. Причиной срыва литературно-музыкального спектакля «Дороги Высоцкого» он назвал действия организатора гастролей - «Концертного бюро» ИП Коваль Ж.С. Мы приведем несколько цитат из письма Олега Язовского:



«Мы приносим вам, дорогие наши несостоявшиеся зрители, огромное извинение, прекрасно понимая, что значит отмена спектакля, на который вы приобрели билеты. Но нашей вины в этом нет никакой! Вина за срыв спектакля «Дороги Высоцкого» целиком и полностью лежит на организаторе - «Концертное бюро» ИП Коваль Ж.С. Для нас это тоже неожиданно и непонятно. Мы ждали этой встречи с вами»



«Три месяца назад, мы договорились о проведении спектакля с «Концертным бюро» Жанны Коваль. И никаких предпосылок к тому, что спектакль не состоится не было. Наоборот, организаторы убеждали нас, что все идет по плану. Уже тогда, посмотрев расценки на билеты, возникло определенное недоумение. Стоимость билета в партер составляла 3000 – 4500 рублей, а дальние ряды амфитеатра продавались по 1 500 рублей. Что, безусловно, очень дорого для жителей города».



«Три дня назад, от организаторов стали приходить тревожные вести – продажа билетов остановилась, условия райдера тяжелые, проектора нет – везите свой. Также нам было предложено снизить стоимость гонорара на четверть, хотя он и так выглядит далеко не большим. Коваль проигнорировала все наши попытки спасти спектакль для зрителей города, поставив во главу угла не вас, наши дорогие зрители, а собственный интерес».



Директор «Концертного бюро» Жанна Коваль, к которой мы обратились за комментариями, была искренне удивлена, что обычный рабочий момент — отмену выступления — директор Александра Домогарова решил превратить в скандал с обвинениями.



- Да, действительно, спектакль отменен, - подтвердила Жанна Коваль. - Какова причина отмены «Дорог Высоцкого»? Это стечение обстоятельств. Проект действительно очень хороший, он должен был «выстрелить» в Липецке, но спроса у него не оказалось: раскуплена только половина зала. Причем, липчане не особо охотно покупали даже самые дешевые билеты — по 1000 — 1500 рублей. Это говорит о том, что сейчас на проект нет спроса. Вполне возможно, что отсутствие спроса — следствие того, что скоро Новый год и горожане стараются сэкономить, чтобы порадовать себя чем-то на праздник. Вообще, отмена выступления артистов — вполне рабочий момент. Например, из-за отсутствия спроса в ноябре было отменено выступление Ани Лорак. Также не оказалось спроса на спектакль «Любовь не картошка». Я искренне удивлена реакцией концертного директора Александра Домогарова, в нашей профессии такие форс-мажоры случаются. Кроме того, убытки от отмены выступления терпят не они, а я: мне не вернуть деньги, потраченные на рекламу, и на аванс артистам. Но я спокойно к этому отношусь, не бью в набат — такое в нашем бизнесе случается. И если ваши проекты не имеют спроса, как в случае с «Дорогами Высоцкого», который отменили не только в Липецке, то стоит задуматься о том, чтобы или изменить концепцию выступления и стать конкурентоспособными, или удешевить шоу и снизить цены на билеты.



Добавим, что возврат денег за билеты на выступление Александра Домогарова и сына Высоцкого Никиты уже начат. Вернуть их можно в местах приобретения, а также онлайн.