Общество

сегодня, 10:00

Александр Домогаров и сын Высоцкого не приедут в Липецк из-за отсутствия спроса

25 1086
#спектакль #билеты
2
Александр Домогаров и сын Высоцкого не приедут в Липецк из-за отсутствия спроса

Отмена спектакля не устроила концертного директора актеров.

Концертный директор народного артиста России Александра Домогарова Олег Язовский направил в редакцию GOROD48 письмо, в котором сообщил, что выступление артиста в Липецке 10 декабря отменено. Причиной срыва литературно-музыкального спектакля «Дороги Высоцкого» он назвал  действия организатора гастролей - «Концертного бюро» ИП Коваль Ж.С. Мы приведем несколько цитат из письма Олега Язовского:

«Мы приносим вам, дорогие наши несостоявшиеся зрители, огромное извинение, прекрасно понимая, что значит отмена спектакля, на который вы приобрели билеты. Но нашей вины в этом нет никакой! Вина за срыв спектакля «Дороги Высоцкого» целиком и полностью лежит на организаторе - «Концертное бюро» ИП Коваль Ж.С. Для нас это тоже неожиданно и непонятно. Мы ждали этой встречи с вами»

«Три месяца назад, мы договорились о проведении спектакля с «Концертным бюро» Жанны Коваль. И никаких предпосылок к тому, что спектакль не состоится не было. Наоборот, организаторы убеждали нас, что все идет по плану. Уже тогда, посмотрев расценки на билеты, возникло определенное недоумение. Стоимость билета в партер составляла 3000 – 4500 рублей, а дальние ряды амфитеатра продавались по 1 500 рублей. Что, безусловно, очень дорого для жителей города».

«Три дня назад, от организаторов стали приходить тревожные вести – продажа билетов остановилась, условия райдера тяжелые, проектора нет – везите свой. Также нам было предложено снизить стоимость гонорара на четверть, хотя он и так выглядит далеко не большим. Коваль проигнорировала все наши попытки спасти спектакль для зрителей города, поставив во главу угла не вас, наши дорогие зрители, а собственный интерес».

Директор «Концертного бюро» Жанна Коваль, к которой мы обратились за комментариями, была искренне удивлена, что обычный рабочий момент — отмену выступления — директор Александра Домогарова решил превратить в скандал с обвинениями.

- Да, действительно, спектакль отменен, - подтвердила Жанна Коваль. - Какова причина отмены «Дорог Высоцкого»? Это стечение обстоятельств. Проект действительно очень хороший, он должен был «выстрелить» в Липецке, но спроса у него не оказалось: раскуплена только половина зала. Причем, липчане не особо охотно покупали даже самые дешевые билеты — по 1000 — 1500 рублей. Это говорит о том, что сейчас на проект нет спроса. Вполне возможно, что отсутствие спроса — следствие того, что скоро Новый год и горожане стараются сэкономить, чтобы порадовать себя чем-то на праздник. Вообще, отмена выступления артистов — вполне рабочий момент. Например, из-за отсутствия спроса в ноябре было отменено выступление Ани Лорак. Также не оказалось спроса на спектакль «Любовь не картошка». Я искренне удивлена реакцией концертного директора Александра Домогарова, в нашей профессии такие форс-мажоры случаются. Кроме того, убытки от отмены выступления терпят не они, а я: мне не вернуть деньги, потраченные на рекламу, и на аванс артистам. Но я спокойно к этому отношусь, не бью в набат — такое в нашем бизнесе случается. И если ваши проекты не имеют спроса, как в случае с «Дорогами Высоцкого», который отменили не только в Липецке, то стоит задуматься о том, чтобы или изменить концепцию выступления и стать конкурентоспособными, или удешевить шоу и снизить цены на билеты.

Добавим, что возврат денег за билеты на выступление Александра Домогарова и сына Высоцкого Никиты уже начат. Вернуть их можно в местах приобретения, а также онлайн.
25 1086
#спектакль #билеты
2

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

однако

9 минут назад
Лимитчик, очень рада. А вот хорошее высшее образование ,видимо,не котируется.
ответить

Лимитчик

13 минут назад
однако, я в москве на складе получаю в охране 76 тыс.без премии
ответить

Викторм

15 минут назад
И здесь защеканцы Навального умудряются хрень нести... :-))))))))
ответить

однако

18 минут назад
дети)
ответить

однако

19 минут назад
Лимитчик, щаз!Лети живут в Питере,и 50 не получают,далеко не уборщики!
ответить

Лимитчик

19 минут назад
Россия нищая кроме Питера и москвы,там дворники таджики имеют 80 тыс.зарплату
ответить

на вентилятор

21 минуту назад
А что, правда Лу.го.вого Игоря арестовали? Ниже новость об арестах троих без указания имен, но там комменты закрыли.
ответить

однако

26 минут назад
было личное общение с Никитой,нормальный,без закидонов мужик. Цены пляшут ,в первую очередь,от жадности директора артиста и арендатора сцены.
ответить

нн

27 минут назад
Да уж,расценочки,однако.А что там,вся "труппа"-это два бездарных актеришки+муз.сопровождение?Да они там совсем оторвались от народа.3-4 тыс.за билет-это,как бы,сильно перебор.Высоцкий,наверняка,гений.Но сынок-бездарность,а Домогаров из-за своих былых амурных похождений давно зазвездился,только с годами его гигантский прибор наверняка засбоил.В общем орги хотели за просмотр"звезд" бабла срубить.
ответить

Викторм

33 минуты назад
Что-то я не понял. А цену на билеты разве не организатор гастролей устанавливает? Зал снимает и прочее... Чего это она начала кивать на приезжих? Билеты продавала именно она...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Доплачивать за детский сад будут с учетом нуждаемости семьи
#дети
13
Доплачивать за детский сад будут с учетом нуждаемости семьи

сегодня, 09:22

Общество
Водоснабжение в микрорайоне «Победа» восстановлено
#ЖКХ #коммунальная авария
10
Водоснабжение в микрорайоне «Победа» восстановлено

вчера, 18:44

Общество
Областная полиция обзаведется новым начальником к концу года
#полиция #УМВД РФ по Липецкой области
60
Областная полиция обзаведется новым начальником к концу года

вчера, 16:29

Общество
В Липецке падающую стену «хрущевки» подперли бревном
#ЖКХ
76
В Липецке падающую стену «хрущевки» подперли бревном

вчера, 15:57

Общество
«В районе Липецка – лоскутное одеяло»
#фотография #авиация
7
«В районе Липецка – лоскутное одеяло»

вчера, 15:04

Общество
Пять липецких школ остаются на карантине
#карантин
4
Пять липецких школ остаются на карантине

вчера, 14:42

Общество