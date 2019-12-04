57 минут назад
Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли
28,5% всего оборота розничной торговли Липецкой области за три квартала — это 57 миллиардов 354 миллиона рублей — пришлись на торговые сети. В целом по стране доля торговых сетей была выше — 34,2%. За квартал доля сетей в розничном обороте потеряла в регионе 0,6 процентных пункта, сообщает Росстат.
Также на 1 октября в Липецкой области действовали 25 рынков, где организованы места для 6775 желающих торговать: кварталом ранее рынков было меньше на один (24), а вот мест на них — больше (6799).
За десять месяцев оборот розничной торговли в Липецкой области составил 225 209 миллионов рублей, что на 2,4% больше, чем год назад.