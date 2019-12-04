Экономика

57 минут назад

Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли

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#розничная торговля
Торговые сети сделали больше четверти оборота розничной торговли

28,5% всего оборота розничной торговли Липецкой области за три квартала — это 57 миллиардов 354 миллиона рублей — пришлись на торговые сети. В целом по стране доля торговых сетей была выше — 34,2%. За квартал доля сетей в розничном обороте потеряла в регионе 0,6 процентных пункта, сообщает Росстат. 

Самые высокие доли продаж отмечались в Санкт-Петербурге, где торговые сети сделали 57,8% всей розницы, Ленинградской области (52,3%) и Московской области (50,8%). Самыми непопулярными покупки в сетевых магазинах оказались у жителей Дагестана (1,2%), Чечни (2,2%), Ингушетии (3,5%).

Также на 1 октября в Липецкой области действовали 25 рынков, где организованы места для 6775 желающих торговать: кварталом ранее рынков было меньше на один (24), а вот мест на них — больше (6799). 

За десять месяцев оборот розничной торговли в Липецкой области составил 225 209 миллионов рублей, что на 2,4% больше, чем год назад. 

241
#розничная торговля

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