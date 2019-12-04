Реформу администрации области в областном Совете обсудят уже 12 декабря

Поправки в областной Закон «О системе исполнительных органов государственной власти» сегодня рассмотрел и рекомендует утвердить на ближайшей сессии комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого областного Совета.



Эти поправки предусматривают создание президиума администрации Липецкой области, который будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни общества. Его персональный состав будет определяться главой региона.



Также за счет объединения управления малого и среднего бизнеса с управлением экономики образуется один орган исполнительной власти – управление экономического развития Липецкой области. А функции управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления будут переданы управлению внутренней политики Липецкой области.



Также создается новый отдел протокола главы администрации.



Кроме того, документ конкретизирует порядок согласования кандидатур при назначении на государственные должности Липецкой области и сроки их полномочий.



12 декабря законопроект будет вынесен на сессию регионального парламента.

