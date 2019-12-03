Сбивший на улице Катукова женщину водитель до сих пор не найден

Следствие просит откликнуться очевидцев.

Розыск водителя белой легковушки, под колеса которой на улице Катукова попала женщина, пока не дал результатов Тем временем пострадавшая в аварии 53-летняя женщина находится на стационарном лечении, сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области. Липчанке повезло, в результате аварии она не получила переломов, лишь ушиб головы.





Напомним, женщину сбили днем 17 ноября на улице Катукова, когда она переходила дорогу по «зебре». Три автомобиля пропустили ее, а водитель машины из крайнего левого ряда нет. Женщина оказалась на капоте автомобиля, а потом упала на асфальт. Сбивший ее водитель с места аварии скрылся.



Всех очевидцев ДТП просят помочь следствию и позвонить по номеру 905-044-00-05 (Никита Сергеевич).



