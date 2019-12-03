Происшествия

сегодня, 11:01

Сбивший на улице Катукова женщину водитель до сих пор не найден

9 1429
#авария #ДТП #розыск
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Сбивший на улице Катукова женщину водитель до сих пор не найден

Следствие просит откликнуться очевидцев.

Розыск водителя белой легковушки, под колеса которой на улице Катукова попала женщина, пока не дал результатов Тем временем пострадавшая в аварии 53-летняя женщина находится на стационарном лечении, сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области. Липчанке повезло, в результате аварии она не получила переломов, лишь ушиб головы.


Напомним, женщину сбили днем 17 ноября на улице Катукова, когда она переходила дорогу по «зебре». Три автомобиля пропустили ее, а водитель машины из крайнего левого ряда нет. Женщина оказалась на капоте автомобиля, а потом упала на асфальт. Сбивший ее водитель  с места аварии скрылся.

Всех очевидцев ДТП просят помочь следствию и позвонить по номеру 905-044-00-05 (Никита Сергеевич).

9 1429
#авария #ДТП #розыск
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Комментарии (9)

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гость

2 минуты назад
Кто снимал ссыкло * хер ты за ним неехал
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Палата N6

5 минут назад
Глюк, Ты кому пальцы гнёшь?МЫ пешеходы и это звучит гордо.Вот кого то на переходе пропустили так о нём и слова ни кто не скажет.А здесь резонансное событие.В какой то мере даже известность проглядывается.Конечно лучше бы публиковали наши имена после каждого конфуза.Мол такой то такой попал под машину.Герой.Он бросил вызов автосообществу.Стоять ждать полной остановки потока машин .Нака выкуси.Мы потенциальные обитатели Косыревских просторов ни когда не отступимся от своей уверенности-Никуда не денешься остановишься.И отец моего прадеда и прадед моего деда и отец моего отца и я как отец моего сына стоял и стоять будем на том покуда земля русская плодит таких людей которые законы пишут для неуступчивых.
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Глюк

22 минуты назад
На видео видно, что она сама вбежала в заднюю дверь машины. Водителя не оправдываю, но и пешеходам голова дана не только шапку носить. Даже дети должны знать , что по правилам пешеход не должен бегать по пешеходному переходу, а переходить спокойно.
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Gorod48

58 минут назад
Видео есть а номеров не видят
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Олег п

59 минут назад
Никита сергеевич, сам ищи!
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Гость

сегодня, 11:30
За рулем легковушки был сотрудник ......... , поэтому и не находят. Впереди кольцо , там установлены камеры , где хорошо видна эта белая легковушка.
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ДОХТОР

сегодня, 11:24
Житель, ты что несёшь дура
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Житель

сегодня, 11:17
Ну новых машинах стыдно не найти
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мозгоед

сегодня, 11:09
А как она бежала на встречу судьбе. так нас научили.
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