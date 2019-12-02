Погода в Липецке

сегодня, 17:08

Завтра в Липецке выпадет снег

7 1107
#снегопад
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Завтра в Липецке выпадет снег

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада, которые принесут осадки различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят№ 3 и 4 декабря - 3-5 градусов мороза, что около климатической нормы, 5 декабря — 1-3 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, который днем усилится до умеренного. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.

День 3 декабря стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 23 градуса мороза.

 

7 1107
#снегопад
2

Комментарии (7)

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Ушац

6 минут назад
Пусть лучше всё сразу: и дождь, и снег, и жара, и морозы... завтра будут!
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Пенсионер

21 минуту назад
Хорошей метели и мороза -35 хватит чтобы город стал и замёрз , такие морозы и метели были 1978г . Власть единаросав нужно проверить экстримом и ей придёт хандехох.
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Житель

24 минуты назад
Конечно я за
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28-70 ОГО

31 минуту назад
Лучше бы снегопад прошёл, да морозы потом сибирские ударили, градусов так под 50!
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gH67uFs

48 минут назад
Лучше бы дождь выпал и жара ударила градуса под четыре!
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Инфаркт Миокарда

59 минут назад
Снег? Завтра? Да ну, не верю! Дожди, дожди, и ещё раз дожди!
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Аварийные комиссары

сегодня, 17:12
значит завтра мы хорошо наваримся
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