Завтра в Липецке выпадет снег

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада, которые принесут осадки различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят№ 3 и 4 декабря - 3-5 градусов мороза, что около климатической нормы, 5 декабря — 1-3 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, который днем усилится до умеренного. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.

День 3 декабря стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 23 градуса мороза.