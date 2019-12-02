Молодые елки и сосны в Липецкой области берут под усиленную охрану

Для охраны хвойных молодняков с первого декабря в Липецкой области введен целый комплекс мероприятий.

Как сообщает управление лесного хозяйства области, из работников лесной охраны и полицейских организованы мобильные группы, которые будут дежурить в лесничествах и охранять от вырубки молодые елки и сосны. Кроме того, на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, организованы стационарные посты.



Управление лесного хозяйства Липецкой области напоминает о штрафах за незаконную заготовку новогодних молодняков. Общая суму штрафа и компенсации ущерба за одно срубленное хвойное дерево составляет 7750 рублей.





