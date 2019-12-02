Общество

сегодня, 15:02

Молодые елки и сосны в Липецкой области берут под усиленную охрану

5 858
#Новый год
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Молодые елки и сосны в Липецкой области берут под усиленную охрану

Для охраны хвойных молодняков с первого декабря в Липецкой области введен целый комплекс мероприятий. 

Как сообщает управление лесного хозяйства области, из работников лесной охраны и полицейских организованы мобильные группы, которые будут дежурить в лесничествах и охранять от вырубки молодые елки и сосны. Кроме того, на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, организованы стационарные посты. 

Управление лесного хозяйства Липецкой области напоминает о штрафах за незаконную заготовку новогодних молодняков. Общая суму штрафа и компенсации ущерба за одно срубленное хвойное дерево составляет 7750 рублей. 

 
5 858
#Новый год
1

Комментарии (5)

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Послушайте деда.

26 минут назад
Придёт время не будут воровать.И покупать,кстати, у вас тоже.
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Ч

40 минут назад
Надо отказываться от пагубной привычки использовать живые деревья ради нескольких дней праздников . Это не по - хозяйски и безнравственно по отношению к природе . Природу желательно любить !
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indezit

48 минут назад
Жрите валежник
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Житель

сегодня, 15:28
Вы бы так, заводы и фабрики, колхозы, страну, охраняли, а не ёлки которым цена рупь в базарный день
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Вон что...

сегодня, 15:19
Значит, будем пилить немолодые.
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