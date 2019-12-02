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Жильцы дома на улице Гагарина пятый день живут как в бане

18 883
#отопление #авария
Жильцы дома на улице Гагарина пятый день живут как в бане

Порыв системы отопления не могут устранить с прошлой недели.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №17 по улице Гагарина. Днём в четверг, 28 ноября, в подвале их дома прорвало трубу отопления. На место аварии приезжали и «аварийка», и представители управляющей компании «Привокзальной», и сотрудники энергетической компании, но ситуация до сих пор не исправлена: из подвальных окон валит пар, а подвал превратился в огромный бассейн полный кипятка.

- Днем в четверг у нас в подвале прорвало трубу водоснабжения. Приезжала «аварийка», они отключили отопление в нашем доме и в соседних - №№ 19 и 21. Сутки мы провели без тепла. В субботу приехали сотрудники «Привокзальной» и энергетики. Целый день ходили думали, пытались закрыть задвижку — ничего не вышло. В итоге поставили хомут и дали тепло. Для себя они проблему решили. Но кипяток под давлением в 60 «атмосфер» как хлестал, так и хлещет. Сейчас в подвале горячей воды по пояс. Нам, жильцам квартир первого этажа, пятый день нечем дышать от испарений, мы как в бане. Поднимаются полы, разбухают двери, - говорит жилец дома Александр.

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Прорыв в системе отопления устраняют и сейчас. Когда корреспонденты GOROD48 прибыли к дому №17, туда только что приехала «аварийка». Коммунальщики установили в подвале насос для откачки воды. Сколько времени займет устранение аварии, они пока оценить не могут: «Ды кто ж его знает...».

Оперативный комментарий в департаменте ЖКХ Липецка получить не удалось.
18 883
#отопление #авария

Комментарии (18)

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...

7 минут назад
А давно ли администрация отчиталась о готовности города к отопительному сезону? Может пора этих отчитавшихся отправить поработать в других областях... охранниками в супермаркетах например, или дворниками в парк?
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ГОСТЬ

13 минут назад
Семён, Осталось всем обратиться в зону стихийного бедствия. И войны не надо с такими хозяевами жизни.
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гость

15 минут назад
Епт, А куда спешить, если спешить не к чему. УКашка знает, в каком состоянии хозяйтво. Ресурсники с времён Гулевского, поставляют носитель до стены дома( почему только бабки берут напрямую?). Дел там - конь не валялся. Есть технологии недорого( относительно) всё это ликвидировать. Но, кому это надо? КВАДРА?- им пофиг. А у УКашки денег, как всегда - нет. Мы же имеем дело с временщиками.
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Семён

17 минут назад
Да никому вы не нужны. И на жалобы ваши плевали. Вам баня, а в Иркутске после потопа мёрзнут. Люди МЕСЯЦАМИ ждут, И им холодно, а вы 5 дней...
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Житель

21 минуту назад
Канализация в доме 47/6 по космонавтов текла 2 дня,никто не мог прочистить,это говорит о том что работать никто не хочет хотят только деньги горести лопатой сволочи
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Инстаграмкина

22 минуты назад
В парке всё нормально, чисто и красиво, погода хорошая. Хватит сидеть дома и париться, идите гулять в Быхановсад! Только оленя из веток там не трогайте..
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Хде заваркина с подельником?

24 минуты назад
Пришкваркина, на лисапеде? Скока ждать?
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Епт

31 минуту назад
Днём в четверг, 28 ноября, в подвале их дома прорвало трубу отопления. Отключили... В пятницу, судя по тексту, и УК «Привокзальная», и энергетики (какие?) на аварию забили, появились в субботу... Нормалек! А штрафануть и всех, в первую очередь персонально всех рукамиводителей, чтобы понимали, что не все в собственных домах живут!
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гость

31 минуту назад
Баба Нюра, При небольшой дыре можно и хомут, как бы. Но, там , судя по всему, описанному, разрыв приличный. Наверное, надо конкретный кусочек трубы поменять. Только врезать не во что- всё сгнило. Чем летом занимались???
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гость

37 минут назад
Что требовать от работников, не имеющих элементарных навыков , при отсутствии знаний по КИПиА, принципов водоснабжения, особенно горячего. Что требовать от служб, которые многие годы занимались выдиранием бабла, но не разработавших элементарных планов и стратегий ( даже при минимуме средств) для решения проблем.Для ДГЭК стратегия проста - один ИТР на пару-тройку десятков рабочих. А не наоборот. Ну, нельзя же всё на себя, родных.
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