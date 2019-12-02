Жильцы дома на улице Гагарина пятый день живут как в бане

Порыв системы отопления не могут устранить с прошлой недели.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №17 по улице Гагарина. Днём в четверг, 28 ноября, в подвале их дома прорвало трубу отопления. На место аварии приезжали и «аварийка», и представители управляющей компании «Привокзальной», и сотрудники энергетической компании, но ситуация до сих пор не исправлена: из подвальных окон валит пар, а подвал превратился в огромный бассейн полный кипятка.- Днем в четверг у нас в подвале прорвало трубу водоснабжения. Приезжала «аварийка», они отключили отопление в нашем доме и в соседних - №№ 19 и 21. Сутки мы провели без тепла. В субботу приехали сотрудники «Привокзальной» и энергетики. Целый день ходили думали, пытались закрыть задвижку — ничего не вышло. В итоге поставили хомут и дали тепло. Для себя они проблему решили. Но кипяток под давлением в 60 «атмосфер» как хлестал, так и хлещет. Сейчас в подвале горячей воды по пояс. Нам, жильцам квартир первого этажа, пятый день нечем дышать от испарений, мы как в бане. Поднимаются полы, разбухают двери, - говорит жилец дома Александр.Прорыв в системе отопления устраняют и сейчас. Когда корреспонденты GOROD48 прибыли к дому №17, туда только что приехала «аварийка». Коммунальщики установили в подвале насос для откачки воды. Сколько времени займет устранение аварии, они пока оценить не могут: «Ды кто ж его знает...».Оперативный комментарий в департаменте ЖКХ Липецка получить не удалось.