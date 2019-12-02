Пенсионера поймали с сетями на Матырском водохранилище

Мировой судья Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного пенсионера, который ловил рыбу сетями в особо охраняемых природных территориях.



Пенсионер отправился на рыбалку ранним утром 5 июля и забросил сеть в Матырское водохранилище возле СНТ «Металлург-3». Этот участок находится в границах территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий» и является особо охраняемой природной территорией. Браконьер успел поймать сетью 15 окуней, 6 судаков, 8 лещей и 11 плотвичек. Вместе с уловом его задержал рыбинспектор. Ущерб, причиненный природе, оценили в 30 330 рублей.



Суд наказал пенсионера штрафом в 5 000 рублей. Кроме того, ему придется возместить сумму ущерба.