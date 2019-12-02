Общество

52 минуты назад

Пенсионера поймали с сетями на Матырском водохранилище

5 633
#браконьерство #рыба
2
Пенсионера поймали с сетями на Матырском водохранилище

Мировой судья Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного пенсионера, который ловил рыбу сетями в особо охраняемых природных территориях.

Пенсионер отправился на рыбалку ранним утром 5 июля и забросил сеть в Матырское водохранилище возле СНТ «Металлург-3». Этот участок находится в границах территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий» и является особо охраняемой природной территорией. Браконьер успел поймать сетью 15 окуней, 6 судаков, 8 лещей и 11 плотвичек. Вместе с уловом его задержал рыбинспектор. Ущерб, причиненный природе, оценили в 30 330 рублей.

Суд наказал пенсионера штрафом в 5 000 рублей. Кроме того, ему придется возместить сумму ущерба.
5 633
#браконьерство #рыба
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

@

16 минут назад
На рынке возле перехода стоит один итот же уже почти 2-3 года со свежей рыбой и не каких вопросов к нему? Мало того на рыбе видно следы от сети а не от удочки. А здесь пенсионера поймали. Зато с полицией за ручку здаровывается, что стоит у рынка.
ответить

Я

25 минут назад
Бедному пенсионеру и так жрать нечего, пошел с голодухи рыбу ловить, а с него еще и штраф содрали.
ответить

Трест

33 минуты назад
При Сталине расстреляли бы без суда и следствия.
ответить

007

35 минут назад
Ды эт да, эт мы махом для галочки. Настоящих браконьеров которые ловят киллометрами сетей тонны рыбы что то нету.
ответить

Инопланетянин

40 минут назад
Рибаков браконеров то поймають, а вот финансових браконеров никак не могуть поймат. Они как своим уловом сколзають зарубеж
ответить

Еще в рубрике

Для Липецких инспекторов ДПС закупили 31 «Шкоду»
#ГИБДД
1
Для Липецких инспекторов ДПС закупили 31 «Шкоду»

6 минут назад

Общество
Госстройнадзор и прокуратура проверят законность расширения ЦУМа
#ЦУМ
5
Госстройнадзор и прокуратура проверят законность расширения ЦУМа

29 минут назад

Общество
Липецкая область заняла 46-е место в России по уровню зарплат
#Зарплата #доходы
21
Липецкая область заняла 46-е место в России по уровню зарплат

сегодня, 08:21

Общество
Свежую плитку у Комсомольского пруда перекопал частник
#благоустройство #ремонт #теплосеть
64
Свежую плитку у Комсомольского пруда перекопал частник

вчера, 16:17

Общество
Две «Шкоды» не поделили дорогу в Ельце
#ДТП
11
Две «Шкоды» не поделили дорогу в Ельце

вчера, 15:57

Общество
В Липецке сдают еще два долгостроя
#долгострой #дольщики
33
В Липецке сдают еще два долгостроя

вчера, 12:22

Общество