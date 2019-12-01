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Надежда Савченко рассказала о неприятной встрече с Порошенко

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала неприятной встречу с Петром Порошенко, который занимал на тот момент должность президента Украины.

«Человек отвратительный. Неприятно всё — реакции, жадность, то, что он говорит. Я всё поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал», — сказала она в интервью YouTube-каналу ISLND TV.

По словам Савченко, Порошенко рассказывал ей, что «пожертвовал кровные 180 млн гривен на фронт».

«Для меня было странным, что президент вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 млн. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный» — пояснила она.

Источник: russian.rt.com


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