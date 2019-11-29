Фасады капитально ремонтируемых домов в Липецке впишут в городской дизайн

Липецк намерен отойти от практики обновлений одиночных зданий и создать правила обновления целых улиц.



Сегодня в рамках форума «Техническая политика, как основа качества капитального ремонта» обсуждалось, как вписать фасады домов обновляемых во время капитальных ремонтов в дизайн общественных пространств. Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила участникам форума, что в городе намерены отойти от старой странной практики создания проектов обновления одного здания и задуматься о том, чтобы создать общий дизайн-проект городского пространства, чтобы все здания и элементы благоустройства на той или иной улице гармонировали друг с другом.



- Как сделать архитектурный облик города красивым? Безусловно, это фасады, реклама, вывески, благоустройство, малые архитектурные формы — это целый комплекс мероприятий, которые делают общую красоту. Красоту можно создавать только вместе. Конечно же, отдельная тема — фасады. Это то, что дает облик городу. Мы сейчас занимаемся разработкой дизайн-кода, по данным соцсетей определили приоритетные, магистральные, улицы. И у жителей, и у гостей города должна сформироваться правильная красивая картинка. Сегодня молодые архитекторы и эксперты отрасли прорабатывают дизайн-код города. Это будет документ, на основе которого будет строиться понимание того, как должен выглядеть фасад, - сообщила Евгения Уваркина.



То, как это будет реализовано, сегодня можно понять на примере улицы Зегеля. Концепция новых фасадов домов еще советской постройки принадлежит липецкой компании «Юникор». О том, почему разные дома, стоящие в разных районах города, ремонтируют так или иначе, подробно рассказал главный инженер организации Михаил Бушин. Его организация работает с ФКР уже третий год и накопила значительный опыт: за это время выработали эффективные решения. Сейчас применяется идеальное соотношение цены и качества работ.



- Многие наши решения легли в основу технической политики. Само понятие реновация фасада включает в себя его улучшение и обновление, дает возможность использовать объект в новом контексте. Помимо улицы Зегеля, в нашем городе есть и другие, не центральные, улицы. Там тоже живут люди, и мы обязаны сделать так, чтобы их дома не только радовали глаз, но и увеличивали степень комфорта проживания. К примеру, на улице Гагарина были применены вентилируемые фасады с утеплением. Это повышает качество проживания в доме, а также позволяет отвести «точку росы» и добиться более эффективной работы несущих стен. В доме №12а по улице Интернациональной обновление фасада дома устранило промерзание жилья. Обновление фасада дома No6 по улице Гагарина с разбивкой его монотонного облика на разные цветовые решения украсило город, сделало здание интереснее. Обновление и усиление фасада домов на Студеновской помогло снизить действие вибрации, действующей на здания, расположенные вдоль проезжей части, - приводит примеры Михаил Бушин. - Реновация фасадов — это не только обновление главных знаковых улиц города, но также изменение облика дворов и домов, которые находятся в других частях Липецка. Они влияют на восприятие липчанами качества городской жизни.



Липецк, конечно, не единственный город региона, где на «красных линиях» и в глубине районов ремонтируют фасады жилых домов. Особый интерес вызывает практика Ельца, где явно неуместно закрывать панелями вентилируемого фасада красивые исторические здания. О практике ремонта фасадов в Ельце расказал заместитель председателя городского комитета архитектуры и строительства Сергей Колбасин.



- Елец с 2010 года является историческим поселением федерального значения. В 2017 году министерство культуры России установило для Ельца градостроительный регламент, - напомнил Сергей Колбасин. - В центральной части Ельца расположено около 350 объектов культурного наследия со своим режимом использования, 1 207 домов отнесены к особо ценным зданиям. В регламенте прописано требование к строительным и отделочным материалам, которые должны применять в исторической застройке, где мы видим и классику, и модерн, и готику, и эклектику. Когда мы погрузились в историю по капитальному ремонту, мы поняли, что работы по обновлению зданий должны проводиться специализированной организацией, которая имеет допуск к реставрационным работам, и, соответственно, регламентированные нам материалы гораздо дороже обычно используемых. Мы, понимая отсутствие реальной возможности сделать ремонт везде и сразу, проводили ряд бесед и обсуждений с ФКР. Мы пришли к выводу, что нужно начать работы по обновлению с территории, которая находится за границей исторического поселения, но при этом это одна из центральных улиц, по которой к нам попадают туристы и у них складывается первое впечатление о Ельце. Мы решили обновить фасады по подобию улицы Зегеля в Липецке. Построенные из силикатного кирпича дома преобразятся с помощью технологии мокрого фасада. Туристы, въезжая в город, сразу погрузятся в тему Ельца и ощутят его дух.



