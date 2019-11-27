В Липецкой области оказались самые дорогие в Черноземье молоко и мука

В октябре в Липецкой области оказались самые дешевые свинина, вареная колбаса, подсолнечное масло, сыр, яйца, сахар, ржаной хлеб, картофель и морковь и самые дорогие среди регионов Черноземья молоко и мука.

Так, килограмм свинины стоил 225,4 рубля — дороже остальных ее покупка обходилась воронежцам (249,15 рубля). Сыр в нашем регионе стоил в среднем 456,01 рубля против 502,61 рубля в Воронежской области. Цена килограмма вареной колбасы составила 321,92 рубля, в Курской области — 349,55 рубля. Заметной оказалась разница цен на яйца: от 48,82 рубля за десяток в Липецкой области до 55,34 рубля в Курской. Килограмм сахара стоил в среднем 30,47 рубля (в Белгородской области — 33,09 рубля), стоимость подсолнечного масла составила 85,78 рубля против 94,78 рубля в Белгородской области. В список дешевых попал ржаной хлеб, чья цена составила 37,51 рублей за килограмм (44,74 рубля в Тамбовской области). Картофель стоил 15,15 рубля за килограмм, в Курской области — 18,09 рубля, цена килограмма моркови составила 16,76 рубля, тогда как в Курской области — 23,48 рубля.



В список самых дорогих продуктов попали молоко — 51,36 рубля за литр (в Белгородской области — 44,82 рубля) и мука (34,95 рубля) — в Курской области она была чуть дешевле (32,64 рубля).



Стоимость литра водки в Липецкой области составила 557,92 рубля. Самая дешевая водка в Белгородской области — 549,98 рубля за литр, самая дорогая в Воронежской области (653,93 рубля за литр), сообщает Липецкстат.



