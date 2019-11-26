Лучше всех в баскетбол в Липецке играет 43-летний воронежец (ФОТО)

«МицуБаскет» наконец-то прервал серию поражений.

Липецкие баскетболисты наконец-то прервали серию из 6-ти поражений подряд, которая включила в себя исамый крупный проигрыш в истории клуба – «минус 67» дома от «Рязани» (62:127). В Десногорске Смоленской области наши парни дважды переиграли аутсайдера первенства ЦФО местную команду со сложным названием ЦСП Динамо-Росэнергоатом САЭС – 94:64 и 91:72.

Вторые матчи традиционно даются сложнее, особенно – возрастным игрокам. Но у «МицуБаскета» во второй игре на площадке солировал самый «ветеранистый» баскетболист – 43 летний «легионер» из Воронежа Валерий Рогачев (на фото вверху №18). Он оказался самым результативным в обеих командах, набрав 27 очков и совершив 13 подборов! Играющий тренер липчан Константин Бреев положил в корзину соперников 25 очков.

Для команды Десногорска (городок, в котором живет 27 тысяч жителей) эти поражения стали соответственно седьмым и восьмым в 8 играх чемпионата.

А липчане заметно поправили свои турнирные дела. Команда сохраняет неплохие шансы на то, чтобы финишировать на первом этапе в сильнейшей «четверке» и пройти в финал ЦФО.







Атаки Десногорска оказались липчанам не страшны.



И еще о приятном. Играющий тренер нашей дружины (12 и 25 очков в двух матчах в Десногорске) вышел в лидеры в споре бомбардиров турнира. Всего в 10 играх на его счету 227 очков. Ближайшие преследователь Николай Абраменков из команды-лидера «Рязани» отстает на 15 очков.







Константин Бреев крайний справа (№20).



«ЦСП Динамо-Росэнергоатом САЭС» (Десногорск) - МицуБаскет (Липецк) - 64:94 (10:31, 18:23, 18:21, 18:19)

«ЦСП Динамо-РЭА САЭС»: Гладышев - 12+13 подб.+8 пер., Кабедин - 18/4, К.Яковлев - 6, Филин - 12/1, Гусаров - 3+9 подб. (Фукс - 13/1+8 подб., Спирков - 0, Марин - 0, Харламов - 0, Агафонов - 0).

«МицуБаскет»: Безденежных - 8+15 подб.+7 пер., Полянский - 22/2+2 б.-ш., Бреев - 13/2+7 подб.+6 пер., Романенко - 7+12 подб., Рогачёв - 13/1 (Бабкин - 5/1, Мельгунов - 16+9 подб., Жданов - 10/2+5 перехв.).

2-очковые: 15/44 (34,1%) - 31/64 (48,4%). 3-очковые: 5/20 (25,0%) - 8/33 (24,2%). Штрафные: 7/14 (50,0%) - 8/13 (61,5%). Подборы: 44 (32+12) - 62 (35+27). Перехваты: 6 - 19. Потери: 22 - 10. Фолы: 16 - 16.

Судьи С. Дайнеко, В. Поздняков (оба - Брянск).

23 ноября. Десногорск. ФОК Десна. 100 зрителей.

«ЦСП Динамо-Росэнергоатом САЭС» - МицуБаскет - 72:91 (20:22, 4:18, 30:30, 18:21)

«ЦСП Динамо-РЭА САЭС»: Гладышев - 12, Кабедин - 25/4+13 подб.+5 пер., Фукс - 15+11 подб., Филин - 7, Гусаров - 7+13 подб.+5 пер. (Спирков - 0, Марин - 0, Харламов - 6, Агафонов - 0, Пилипенко - 0).

«МицуБаскет»: Безденежных - 2+6 пер., Полянский - 14+7 подб., Бреев - 25/4+4 перехв., Романенко - 2, Рогачёв - 27/5+13 подб. (Бабкин - 5, Мельгунов - 5+4 перехв., Жданов - 11/3).

2-очковые: 19/39 (48,7%) - 21/47 (44,7%). 3-очковые: 6/26 (23,1%) - 12/42 (28,6%). Штрафные: 9/15 (60,0%) - 13/21 (61,9%). Подборы: 52 (36+16) - 52 (31+21). Перехваты: 8 - 18. Потери: 25 - 14. Фолы: 18 - 15.

Судьи С. Дайнеко, В. Поздняков (оба - Брянск).

24 ноября. Десногорск. ФОК Десна. 100 зрителей.

Положение команд

М Команда И В П Р-О О % 1 Рязань 10 10 0 1015-734 20 100 2 Брянск 8 8 0 723-582 16 100 3 МицуБаскет 10 4 6 826-898 14 40 4 Тверь 8 2 6 694-591 10 25 5 Русичи-2 8 2 6 660-698 10 25 6 ЦСП Динамо-РЭА САЭС 8 0 8 421-836 8 0

Фото vk.com/bballdesnogorsk