Общество

35 минут назад

Автохамов-героев GOROD48 снова наказали

3 308
#автохамы #парковка
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Автохамов-героев GOROD48 снова наказали

Машины были припаркованы на тротуаре со свежим асфальтом. 

Автохамов, которые продолжили портить новый асфальт на тротуаре на улице 8 Марта, привлекли к ответственности.

Накануне на нашем сайте вышла новость "Автохамам штрафы нипочем?", на которую уже отреагировали в ГИБДД. Напомним, в рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 выводим на чистую воду автохамов, недавно вышла публикация «Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто». В ней рассказывалось о том, что возле дома № 26/4 на улице 8 Марта машины стоят на тротуаре, на который всего за день до этого положили новый асфальт. ГИБДД отреагировала незамедлительно: в понедельник нам сообщили, что водители, портившие обновленный тротуар, оштрафованы. Но, как выяснилось, и это не останавливает тех, кто плевать хотел на правила парковки и считает, что «ему все должны». Читатели прислали нам новую порцию снимков уже других машин, которые стоят в неположенных местах прямо на новом тротуаре. Обе фотографии были сделаны утром 19 ноября.

Липецкая Госавтоинспекция оперативно отреагировала и на эти фотографии. Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку, водитель автомобиля "Киа" уже привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, а в отношении водителя "Митсубиси" возбуждено дело об административном правонарушении, и в дальнейшем он также будет наказан.

- Мы убедительно просим водителей быть взаимовежливыми и не парковать свои автомобили в неположенных местах, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку. - И напоминаем, что за каждое правонарушение, о котором напишут в СМИ, последуют жесточайшие меры ответственности.
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#автохамы #парковка
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Комментарии (4)

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ГОША

29 секунд назад
у нас нет нормативов когда можно заезжать на свежий асфальт ! Считаю что киа стоит норм вход в подъезд справа свободен !!! Мицубиси - да ! Явно борзанула !!!
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Нина

3 минуты назад
Это с квадры наверняка
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Блогер

5 минут назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres
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А если в СМИ не напишут то ГИБДД УВМД плевать

15 минут назад
отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку. - И напоминаем, что за каждое правонарушение, о котором напишут в СМИ, последуют жесточайшие меры ответственности.
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