Общество
35 минут назад
Автохамов-героев GOROD48 снова наказали
Машины были припаркованы на тротуаре со свежим асфальтом.
Автохамов, которые продолжили портить новый асфальт на тротуаре на улице 8 Марта, привлекли к ответственности.
Накануне на нашем сайте вышла новость "Автохамам штрафы нипочем?", на которую уже отреагировали в ГИБДД. Напомним, в рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 выводим на чистую воду автохамов, недавно вышла публикация «Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто». В ней рассказывалось о том, что возле дома № 26/4 на улице 8 Марта машины стоят на тротуаре, на который всего за день до этого положили новый асфальт. ГИБДД отреагировала незамедлительно: в понедельник нам сообщили, что водители, портившие обновленный тротуар, оштрафованы. Но, как выяснилось, и это не останавливает тех, кто плевать хотел на правила парковки и считает, что «ему все должны». Читатели прислали нам новую порцию снимков уже других машин, которые стоят в неположенных местах прямо на новом тротуаре. Обе фотографии были сделаны утром 19 ноября.
Липецкая Госавтоинспекция оперативно отреагировала и на эти фотографии. Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку, водитель автомобиля "Киа" уже привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, а в отношении водителя "Митсубиси" возбуждено дело об административном правонарушении, и в дальнейшем он также будет наказан.
- Мы убедительно просим водителей быть взаимовежливыми и не парковать свои автомобили в неположенных местах, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку. - И напоминаем, что за каждое правонарушение, о котором напишут в СМИ, последуют жесточайшие меры ответственности.
Накануне на нашем сайте вышла новость "Автохамам штрафы нипочем?", на которую уже отреагировали в ГИБДД. Напомним, в рубрике, в которой мы вместе с читателями GOROD48 выводим на чистую воду автохамов, недавно вышла публикация «Асфальт на тротуаре положили только вчера, а сегодня на нем уже стоят авто». В ней рассказывалось о том, что возле дома № 26/4 на улице 8 Марта машины стоят на тротуаре, на который всего за день до этого положили новый асфальт. ГИБДД отреагировала незамедлительно: в понедельник нам сообщили, что водители, портившие обновленный тротуар, оштрафованы. Но, как выяснилось, и это не останавливает тех, кто плевать хотел на правила парковки и считает, что «ему все должны». Читатели прислали нам новую порцию снимков уже других машин, которые стоят в неположенных местах прямо на новом тротуаре. Обе фотографии были сделаны утром 19 ноября.
Липецкая Госавтоинспекция оперативно отреагировала и на эти фотографии. Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку, водитель автомобиля "Киа" уже привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, а в отношении водителя "Митсубиси" возбуждено дело об административном правонарушении, и в дальнейшем он также будет наказан.
- Мы убедительно просим водителей быть взаимовежливыми и не парковать свои автомобили в неположенных местах, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД УВМД по городу Липецку. - И напоминаем, что за каждое правонарушение, о котором напишут в СМИ, последуют жесточайшие меры ответственности.
ГОША
Нина
Блогер
А если в СМИ не напишут то ГИБДД УВМД плевать