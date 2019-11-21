В мире
сегодня, 16:49
Матч Россия-Бельгия вылился в расследование
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Заведено дисциплинарное дело.
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией. Причиной стало нарушение регламента соревнования со стороны «красных дьяволов», пишет «Свободная пресса». Главным обвинением против Королевской бельгийской футбольной ассоциации стало то, что защитник Дедрик Боята во втором тайме вышел на поле в майке нападающего Миши Батшуайи и отыграл в ней 10 минут.
Решение по данному делу будет вынесено 12 декабря. Матч между сборными России и Бельгии закончился победой «красных дьяволов» со счётом 4:1.
Решение по данному делу будет вынесено 12 декабря. Матч между сборными России и Бельгии закончился победой «красных дьяволов» со счётом 4:1.
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