НЛМК Live

20 минут назад

НЛМК приглашает на первый металлургический хакатон в Липецке

174
#хакатон
НЛМК приглашает на первый металлургический хакатон в Липецке

Он стартует 30 ноября на базе ЛГТУ

ПАО "НЛМК"  совместно с ФГБОУ ВО "Липецкий государственный технический университет" стал организатором первого в регионе металлургического хакатона – открытого чемпионата для разработчиков цифровых решений. Он стартует 30 ноября на базе ЛГТУ.

Хакатон — это двухдневный марафон разработки цифровых продуктов. Его участники -  команды специалистов из разных областей - сообща должны решить предложенную задачу, актуальную для металлургического производства, и продемонстрировать членам жюри разработанный прототип цифрового решения. 

Призовой фонд хакатона – 150 тыс. рублей.  Он достанется трем командам, которые предложат самые лучшие идеи и техническую реализацию продукта.  При оценке финальных проектов жюри оценит новизну идеи и потенциал готового решения для внедрения в производство. Прототип должен быть максимально работоспособен, иметь интуитивно понятный интерфейс и иметь возможность использования в аглодоменном, сталеплавильном или прокатном производствах НЛМК. 

Рекомендуемый состав команд от 2 до 4 человек. Это могут быть начинающие и уже опытные разработчики, дизайнеры, аналитики, методологи и менеджеры ИТ-продуктов. Во время всего хакатона командам будут помогать эксперты из команды цифровой трансформации комбината, включая представителей производства, и преподаватели ЛГТУ. 

Узнать больше о хакатоне и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.  

174
#хакатон

Еще в рубрике

NLMK.SHOP стал лучшим интернет-проектом года на Металл-Экспо 2019
#онлайн-продажи
NLMK.SHOP стал лучшим интернет-проектом года на Металл-Экспо 2019

вчера, 13:27

НЛМК Live
Проект НЛМК по производству металлургических брикетов получил золотую медаль Металл-Экспо 2019
#Металл-Экспо 2019
Проект НЛМК по производству металлургических брикетов получил золотую медаль Металл-Экспо 2019

вчера, 10:52

НЛМК Live
Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие
#доменное производство
Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие

08.11.2019 13:29

НЛМК Live
«Липецкая область и НЛМК — неразделимые понятия»
#юбилейная плавка
«Липецкая область и НЛМК — неразделимые понятия»

07.11.2019 14:12

НЛМК Live
Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК
#Корпоративный университет
Завершился очередной этап реконструкции здания Корпоративного университета НЛМК

07.11.2019 13:50

НЛМК Live
Вячеслав Воротников: «Амбициозные задачи всегда были по плечу новолипчанам»
#НЛМК
Вячеслав Воротников: «Амбициозные задачи всегда были по плечу новолипчанам»

07.11.2019 08:00

НЛМК Live