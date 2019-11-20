Внешнеторговый оборот Липецкой области упал на треть

Сократились как экспортные поставки, так и ввоз импорта.



3 миллиарда 224,2 миллиона долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области в январе-октябре. По сравнению с прошлым годом он снизился на 35,5%. «Экспорт уменьшился на 36,3% до 2 миллиардов 794,6 миллионов долларов, импорт снизился на 29,5% до 429,6 миллионов долларов», - сообщила и.о. заместителя начальника Липецкой таможни Ирина Воробьева.



Торговые связи поддерживались с 88 странами ближнего и дальнего зарубежья. Основную долю внешнеторгового оборота — 96,8% - обеспечила торговля со странами дальнего зарубежья (3 миллиарда 121,6 миллионов долларов США), на товарооборот со странами ближнего зарубежья пришлись 3,2% (102,6 миллионов долларов).



Основу экспорта составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (93,3%). Среди товаров, которые ввозились в регион на импорт, преобладали: технологическое оборудование и запасные части к нему (36,8% от общего импорта), электрические двигатели и генераторы (9,8%), брусчатка, бордюрные камни и плиты (6,7%), черные металлы (5,3%), полимеры (4,6%), химические продукты (3,2%).



В федеральный бюджет за десять месяцев Липецкой таможней перечислены 7 миллиардов 772,73 миллиона рублей таможенных платежей.



