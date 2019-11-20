Экономика

14 минут назад

Внешнеторговый оборот Липецкой области упал на треть

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#внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот Липецкой области упал на треть

Сократились как экспортные поставки, так и ввоз импорта.

3 миллиарда 224,2 миллиона долларов США составил внешнеторговый оборот Липецкой области в январе-октябре. По сравнению с прошлым годом он снизился на 35,5%. «Экспорт уменьшился на 36,3% до 2 миллиардов 794,6 миллионов долларов, импорт снизился на 29,5% до 429,6 миллионов долларов», - сообщила и.о. заместителя начальника Липецкой таможни Ирина Воробьева.

Торговые связи поддерживались с 88 странами ближнего и дальнего зарубежья. Основную долю внешнеторгового оборота — 96,8% - обеспечила торговля со странами дальнего зарубежья (3 миллиарда 121,6 миллионов долларов США), на товарооборот со странами ближнего зарубежья пришлись 3,2% (102,6 миллионов долларов). 

Основу экспорта составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (93,3%). Среди товаров, которые ввозились в регион на импорт, преобладали: технологическое оборудование и запасные части к нему (36,8% от общего импорта), электрические двигатели и генераторы (9,8%), брусчатка, бордюрные камни и плиты (6,7%), черные металлы (5,3%), полимеры (4,6%), химические продукты (3,2%).

В федеральный бюджет за десять месяцев Липецкой таможней перечислены 7 миллиардов 772,73 миллиона рублей таможенных платежей. 

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#внешнеторговый оборот

Комментарии (6)

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вопрос

19 секунд назад
Контрабанда?
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Вопрос

36 секунд назад
Сталин-психиатр., а кто мучается ?
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Тула

1 минуту назад
Безо всяких заводов: трамваи, троллейбусы, новые маршрутки, чистые улицы. Никаких пятёрок, пивнух и аптек на каждом шагу.
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Сталин-психиатр.

3 минуты назад
Дай-то Бог. Значит недолго осталось мучаться...
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Крим

4 минуты назад
А санкций даже и не было!
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007

7 минут назад
Если нлмк загнется, то области-крышка, вот так господа, дожили!!!!!
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