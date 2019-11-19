Общество

33 минуты назад

Полтысячи нарушений правил выявлены автоинспекторами во время дежурств у переходов

5 165
#правила дорожного движения #пешеходные переходы
Полтысячи нарушений правил выявлены автоинспекторами во время дежурств у переходов
С 12 по 17 ноября сотрудники ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних дежурили у пешеходных переходов в Липецке. За это время автоинспекторы выявили около пятисот случаев нарушений правил дорожного движения. 

«Выявлено 323 случая нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями, а так же 158 случаев нарушения правил дорожного движения пешеходами. Всем им придется заплатить штраф», - сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на переходах предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте предусмотрен штраф в 500 рублей. 
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#правила дорожного движения #пешеходные переходы

Комментарии (5)

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Гость961

1 минуту назад
Доброго времени суток >>>> http://gg.gg/fsv4w
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Злата

4 минуты назад
Почему ГИБДД не наведут порядок у Виктории, постоянно брошенные машины,перегороженный проезд со стороны ул.Мичурина
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гостья

5 минут назад
липчанин, я пешеход, но за то, чтобы пешеходам поднять штраф до 5000 и водителям до 5000
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липчанин

8 минут назад
а почему такая дискриминация? штраф должен быть один для всех участников движения. пешеходы т оже очень часто провоцируют ДТП.
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МАЛО !

20 минут назад
!!!!!!!!
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