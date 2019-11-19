Полтысячи нарушений правил выявлены автоинспекторами во время дежурств у переходов

С 12 по 17 ноября сотрудники ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних дежурили у пешеходных переходов в Липецке. За это время автоинспекторы выявили около пятисот случаев нарушений правил дорожного движения.



«Выявлено 323 случая нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями, а так же 158 случаев нарушения правил дорожного движения пешеходами. Всем им придется заплатить штраф», - сообщает УГИБДД по Липецкой области.



Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на переходах предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.



Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте предусмотрен штраф в 500 рублей.