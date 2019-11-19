Липецкие инспекторы поймали браконьера с богатым уловом

Мужчина успел выловить сетями почти более сотни рыбин и полсотни раков.

Во время очередного рейда липецкие инспекторы рыбоохраны задержали браконьера, сообщает региональный отдел Росрыболовства. Мужчина на лодке рыбачил в акватории реки Матыра. С помощью лесковых сетей длиной более 200 метров он успел незаконно наловить рыбы и раков. В улове браконьера оказали 33 леща, 15 карасей, две щуки, восемь окуней, 25 красноперок, 77 экземпляров плотвы, один линь и 59 раков.



Общая сумма ущерба оценена в 52 000 рублей. Все орудия и предметы совершения административного правонарушения были изъяты.