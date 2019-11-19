Общество

39 минут назад

Липецкие инспекторы поймали браконьера с богатым уловом

6 746
#браконьерство
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Липецкие инспекторы поймали браконьера с богатым уловом

Мужчина успел выловить сетями почти более сотни рыбин и полсотни раков.

Во время очередного рейда липецкие инспекторы рыбоохраны задержали браконьера, сообщает региональный отдел Росрыболовства. Мужчина на лодке рыбачил в акватории реки Матыра. С помощью лесковых сетей длиной более 200 метров он успел незаконно наловить рыбы и раков. В улове браконьера оказали 33 леща, 15 карасей, две щуки, восемь окуней, 25 красноперок, 77 экземпляров плотвы, один линь и 59 раков.

Общая сумма ущерба оценена в 52 000 рублей. Все орудия и предметы совершения административного правонарушения были изъяты.
6 746
#браконьерство
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Комментарии (6)

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Дуремар

10 минут назад
Поедят ухи инспектора. И пива с раками попьют.
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Мейсону перри

16 минут назад
Перри Мейсон, Помолчи, тебе могут выписать что ты здесь акулу выловил ( для отчетности).
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бабай

20 минут назад
А на Липецком водохранилище массово гибнут чайки,а управлению экологии на это наплевать!!!Опять какие то полезности сбросили
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Перри Мейсон

24 минуты назад
Голодные нищеброды с сетями всё не нажрутся никак.
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Гость771

24 минуты назад
У меня есть несколько весомых аргументов «почему» >> http://gg.gg/fsv4w
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ах ха ха

32 минуты назад
с уловом, дол ба ёб!
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