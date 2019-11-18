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В Афинах начались антиамериканские демонстрации
Жители города вышли на улицы
На территории греческих Афин в воскресенье, 17 ноября, жители города вышли на улицы, чтобы принять участие в антиамериканских демонстрациях. Акции приурочены к 46-й годовщине восстания в Политехе против хунты «чёрных полковников» в 1973 году. Тогда студенческий протест был жестоко подавлен, однако именно он положил начало падению хунты.
Участники демонстрации принесли к зданию окровавленный флаг Греции, сообщает News.ru.
В Салониках и Патрах в ход пошли камни и "коктейли Молотова". Против анархистов полиция применила слезоточивый газ. Центральные станции афинского метро приостановили работу, а в ряде районов было перекрыто автомобильное движение.
20 анархистов были задержаны за участие в столкновениях с полицией, восемь - за то, что пытались пронести бутылки с зажигательной смесью в многоквартирные дома.
Участники демонстрации принесли к зданию окровавленный флаг Греции, сообщает News.ru.
В Салониках и Патрах в ход пошли камни и "коктейли Молотова". Против анархистов полиция применила слезоточивый газ. Центральные станции афинского метро приостановили работу, а в ряде районов было перекрыто автомобильное движение.
20 анархистов были задержаны за участие в столкновениях с полицией, восемь - за то, что пытались пронести бутылки с зажигательной смесью в многоквартирные дома.