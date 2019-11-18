Общество

11 минут назад

«Коварство и любовь» и «Получку» - вдребезги

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#алкоголь #штраф #торговля
«Коварство и любовь» и «Получку» - вдребезги

Суд решил уничтожить конфискованный в магазине алкоголь.

Арбитражный суд Липецкой область наложил штраф в 100 000 рублей на предпринимательницу из села Красное. В торговой точке женщины обнаружили спиртное, но лицензии на продажу алкоголя у магазина оформлено не было.

Факт реализации спиртного без разрешения установили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В ноябре 2018 года они проводили проверку в магазине на улице Центральной села Верхнедрезгалово Краснинского района. В помещении магазина обнаружили целый склад спиртного. Проверяющие нашли там вина «Вилла Бланка Виолето», «Вилла Бланка Москато», «Коварство и любовь», «Мускат лазурный», «Бархатный нектар», «Жемчужный нектар», «Монастырская трапеза», «Мускат дамский», бренди «Моя лезгинка», водку «Царь», «Поболтаем с тещей», «Перепелка деревенская», «Пять озер особая», «Поболтаем с другом классическая», «Голубой топаз» и «Получка». Суд счел доказанным то, что предпринимательница нарушила правила оборота алкоголя.

Помимо штрафа, суд решил, что весь найденный алкоголь надо отправить на уничтожение.
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#алкоголь #штраф #торговля

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