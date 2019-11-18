Общество
11 минут назад
«Коварство и любовь» и «Получку» - вдребезги
Суд решил уничтожить конфискованный в магазине алкоголь.
Арбитражный суд Липецкой область наложил штраф в 100 000 рублей на предпринимательницу из села Красное. В торговой точке женщины обнаружили спиртное, но лицензии на продажу алкоголя у магазина оформлено не было.
Факт реализации спиртного без разрешения установили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В ноябре 2018 года они проводили проверку в магазине на улице Центральной села Верхнедрезгалово Краснинского района. В помещении магазина обнаружили целый склад спиртного. Проверяющие нашли там вина «Вилла Бланка Виолето», «Вилла Бланка Москато», «Коварство и любовь», «Мускат лазурный», «Бархатный нектар», «Жемчужный нектар», «Монастырская трапеза», «Мускат дамский», бренди «Моя лезгинка», водку «Царь», «Поболтаем с тещей», «Перепелка деревенская», «Пять озер особая», «Поболтаем с другом классическая», «Голубой топаз» и «Получка». Суд счел доказанным то, что предпринимательница нарушила правила оборота алкоголя.
Помимо штрафа, суд решил, что весь найденный алкоголь надо отправить на уничтожение.
Факт реализации спиртного без разрешения установили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В ноябре 2018 года они проводили проверку в магазине на улице Центральной села Верхнедрезгалово Краснинского района. В помещении магазина обнаружили целый склад спиртного. Проверяющие нашли там вина «Вилла Бланка Виолето», «Вилла Бланка Москато», «Коварство и любовь», «Мускат лазурный», «Бархатный нектар», «Жемчужный нектар», «Монастырская трапеза», «Мускат дамский», бренди «Моя лезгинка», водку «Царь», «Поболтаем с тещей», «Перепелка деревенская», «Пять озер особая», «Поболтаем с другом классическая», «Голубой топаз» и «Получка». Суд счел доказанным то, что предпринимательница нарушила правила оборота алкоголя.
Помимо штрафа, суд решил, что весь найденный алкоголь надо отправить на уничтожение.