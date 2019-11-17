Происшествия

39 минут назад

Две сестры погибли во время пожара в Липецкой области

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#пожар
Две сестры погибли во время пожара в Липецкой области

Сегодня около 21.00 в селе Архангельское Елецкого района сгорел частный дом. В развалинах строения пожарные нашли трупы хозяек дома - сестер пенсионного возраста. Начата доследственая проверка обстоятельств их гибели.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, вечером 17 ноября 2019 года во время тушения пожара в частном доме на улице Луговая в селе Архангельское Елецкого района обнаружены тела двух сестёр 65 и 66 лет.

 По предварительным данным, женщины скончались в результате отравления угарным газом. 

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр дома, опрашиваются очевидцы пожара. Известно, что в дом женщин имел печное отопление. 

В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства гибели женщин, а также причины их смерти и возгорания.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



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#пожар

Комментарии (1)

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Гость650

1 минуту назад
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