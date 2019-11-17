39 минут назад
Две сестры погибли во время пожара в Липецкой области
Сегодня около 21.00 в селе Архангельское Елецкого района сгорел частный дом. В развалинах строения пожарные нашли трупы хозяек дома - сестер пенсионного возраста. Начата доследственая проверка обстоятельств их гибели.
По предварительным данным, женщины скончались в результате отравления угарным газом.
На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр дома, опрашиваются очевидцы пожара. Известно, что в дом женщин имел печное отопление.
В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства гибели женщин, а также причины их смерти и возгорания.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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15.11.2019 11:44Происшествия
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