Две сестры погибли во время пожара в Липецкой области

Сегодня около 21.00 в селе Архангельское Елецкого района сгорел частный дом. В развалинах строения пожарные нашли трупы хозяек дома - сестер пенсионного возраста. Начата доследственая проверка обстоятельств их гибели.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, вечером 17 ноября 2019 года во время тушения пожара в частном доме на улице Луговая в селе Архангельское Елецкого района обнаружены тела двух сестёр 65 и 66 лет.



По предварительным данным, женщины скончались в результате отравления угарным газом.



На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр дома, опрашиваются очевидцы пожара. Известно, что в дом женщин имел печное отопление.



В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства гибели женщин, а также причины их смерти и возгорания.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.







