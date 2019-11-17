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8 минут назад

В Мытищах водитель убил ножом пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

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В Мытищах водитель убил ножом пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

В подмосковных Мытищах водитель машины ударил ножом мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Подозреваемого задержали, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел днем 16 ноября в Мытищах. По данным СК, на дороге произошел конфликт между 68-летним водителем и  43-летним пешеходом, в результате которого водитель напал на него с ножом. От полученного ранения мужчина умер на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Подозреваемым оказался местным предпринимателем, в настоящее время его допрашивают, сообщает tvrain.ru


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