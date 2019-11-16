«Десятка» врезалась в столб – водитель и его пассажир попали в больницу

Этой ночью в селе Плеханово Грязинского района 25-летний водитель «ВАЗ-21103» не справился с управлением автомобилем, машина вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека – водитель автомобиля и его 28-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



