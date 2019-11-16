Общество
21 минуту назад
«Десятка» врезалась в столб – водитель и его пассажир попали в больницу
Этой ночью в селе Плеханово Грязинского района 25-летний водитель «ВАЗ-21103» не справился с управлением автомобилем, машина вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека – водитель автомобиля и его 28-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека – водитель автомобиля и его 28-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.