Общество

21 минуту назад

«Десятка» врезалась в столб – водитель и его пассажир попали в больницу

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#Авария #ДТП
«Десятка» врезалась в столб – водитель и его пассажир попали в больницу
Этой ночью в селе Плеханово Грязинского района 25-летний водитель «ВАЗ-21103» не справился с управлением автомобилем, машина вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.

 Как сообщили  GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека – водитель автомобиля и его 28-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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#Авария #ДТП

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