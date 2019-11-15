Происшествия

сегодня, 12:35

В Липецке трое детей отравились шампунем, стиральным порошком и лекарствами

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#спасатели #отравление
В Липецке трое детей отравились шампунем, стиральным порошком и лекарствами

Двоих малышей госпитализировали

Сигналы об отравлении сразу троих малышей из разных районов Липецка приняли в четверг 14 ноября операторы городской системы «112».

В одном случае десятимесячный мальчик «наелся» стирального порошка, в другом – его ровесник «угостился» взрослым лекарственным препаратом. А годовалой девочке пришёлся по вкусу шампунь для волос.

Во всех трёх случаях к детям была направлена "скорая помощь". Двое детей госпитализированы.

За два последних месяца только в городской службе спасения «112» зафиксировано шесть аналогичных вызовов. В сентябре восьмилетний мальчик по неосторожности проглотил похожую на таблетку плоскую батарейку, шестилетний – шарик ртути, очевидно, из разбившегося градусника, а годовалая малышка разгрызла капсулу со стирально-моющим средством, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка. 
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#спасатели #отравление

Комментарии (6)

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Нонка

17 минут назад
Этот мир на вкус!
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Дожили

49 минут назад
жуть жуткая, что то не припомню, чтобы сын в детстве подъедал всё подряд. Наверное все таки дети голодны были.
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))))

53 минуты назад
Жуть жуткая, этих мамаш самих так сделали, через то место.
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777

55 минут назад
Материнский капитал в действии. Алкаши размножаются.
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жуть жуткая

сегодня, 12:44
Дожили, ага. До чего дотянулась рука, то и в рот. Мамаш таких через ж.о.п.у от.иметь
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Дожили

сегодня, 12:40
Дети кушать хотят, а не на что.
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