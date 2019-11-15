В Липецке трое детей отравились шампунем, стиральным порошком и лекарствами

Двоих малышей госпитализировали

Сигналы об отравлении сразу троих малышей из разных районов Липецка приняли в четверг 14 ноября операторы городской системы «112».



В одном случае десятимесячный мальчик «наелся» стирального порошка, в другом – его ровесник «угостился» взрослым лекарственным препаратом. А годовалой девочке пришёлся по вкусу шампунь для волос.



Во всех трёх случаях к детям была направлена "скорая помощь". Двое детей госпитализированы.



За два последних месяца только в городской службе спасения «112» зафиксировано шесть аналогичных вызовов. В сентябре восьмилетний мальчик по неосторожности проглотил похожую на таблетку плоскую батарейку, шестилетний – шарик ртути, очевидно, из разбившегося градусника, а годовалая малышка разгрызла капсулу со стирально-моющим средством, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.

