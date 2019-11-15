Происшествия
25 минут назад
Мошенники добрались до липецкого театра
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«Переводите деньги на мою карту и пришлю билет».
Администрация липецкого академического театра драмы им.Л.Н.Толстого впервые столкнулась с мошенниками, действующими от их лица. Как сообщила GOROD48 заместитель директора по организации зрителей театра Елена Борисова, попытка мошенничества была предпринята и оперативно пресечена в социальной сети «Вконтакте».
- Женщина, желающая купить на «Щелкунчик», оставила комментарий под нашим постом с афишей театра. Моментально на комментарий поступил ответ, где женщине предложили продать билет. Автор этого комментария также попросила зрительницу убрать свой вопрос и продолжила с ей общение в личных сообщениях, - говорит Елена Борисова. - Лже-продавец рассказала зрительнице, как той действовать, чтобы купить билет. Она предложила ей выбрать место в зале, а потом перевести деньги на банковскую карточку и ждать билет на электронную почту. К счастью, зрительница оказалась опытной театралкой, которая знает, что билеты продаются только в кассе и на сайте. Так что мошенничество не удалось. Вместе с этим мы оперативно заблокировали мошеннический аккаунт и разместили в официальной группе предупреждение. Не удивительно, что мошенники активизировались в период новогодних спектаклей, на которые всегда есть спрос, но наш театр попал в поле деятельности онлайн-злоумышленников впервые.
В администрации театра им.Л.Н.Толстого напоминают, что частные лица могут приобрести билеты на спектакли только через официальный сайт или в кассе театра. Зрителей просят быть бдительными и не доверять сообщениям, поступающие со сторонних аккаунтов.
- Женщина, желающая купить на «Щелкунчик», оставила комментарий под нашим постом с афишей театра. Моментально на комментарий поступил ответ, где женщине предложили продать билет. Автор этого комментария также попросила зрительницу убрать свой вопрос и продолжила с ей общение в личных сообщениях, - говорит Елена Борисова. - Лже-продавец рассказала зрительнице, как той действовать, чтобы купить билет. Она предложила ей выбрать место в зале, а потом перевести деньги на банковскую карточку и ждать билет на электронную почту. К счастью, зрительница оказалась опытной театралкой, которая знает, что билеты продаются только в кассе и на сайте. Так что мошенничество не удалось. Вместе с этим мы оперативно заблокировали мошеннический аккаунт и разместили в официальной группе предупреждение. Не удивительно, что мошенники активизировались в период новогодних спектаклей, на которые всегда есть спрос, но наш театр попал в поле деятельности онлайн-злоумышленников впервые.
В администрации театра им.Л.Н.Толстого напоминают, что частные лица могут приобрести билеты на спектакли только через официальный сайт или в кассе театра. Зрителей просят быть бдительными и не доверять сообщениям, поступающие со сторонних аккаунтов.
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