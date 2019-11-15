Около 1000 единиц оружия изъято у липчан

На руках же у жителей Липецкой области более 42 тысячи единиц оружия

В Управлении Росгвардии по Липецкой области подвели итоги контроля за оборотом оружия в регионе.



Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Липецкой области, на учете сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы в Липецкой области состоит 29 тысяч 634 гражданина, в пользовании которых находится 42 тысячи 287 единиц оружия.



За 10 месяцев инспекторами лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверено более 24 тысяч липчан - 83 процента владельцев оружия. В ходе проверок выявлены нарушения правил оборота оружия, в результате чего в отношении владельцев составлено более 2 тысяч административных протоколов о привлечении к административной ответственности, аннулировано 747 лицензий и разрешений. Изъята 921 единица огнестрельного оружия и 49 единиц газового оружия, более 15 тысяч патронов различного калибра.



В Липецкой области организована добровольная сдача оружия гражданами, выплаты осуществляются администрацией региона посредством целевого финансирования. Размеры вознаграждения за сдаваемое вооружение устанавливаются властями с учетом социально-экономических особенностей региона и складывающейся оперативной обстановки.



В регионе за 10 месяцев 2019 года добровольно сдано гражданами 419 единиц (на возмездной основе 355 единиц) гражданского оружия, 1349 патронов к нему. За сданные оружие и боеприпасы сумма выплат гражданам денежного вознаграждения составила около 600 тысяч рублей.



Управление Росгвардии по Липецкой области напоминает, что оружие у желающих его сдать примут в территориальных лицензионно-разрешительных подразделениях Управления (перечень подразделений находится на официальном интернет-сайте Управления Росгвардии по Липецкой области).



- Владелец незаконного оружия, решивший добровольно сдать это оружие в подразделения Росгвардии, может быть освобожден от уголовной и административной ответственности. Но освобождение от ответственности возможно только при условии, что с применением этого оружия не было совершено преступление. Опять же, речь идет именно о добровольной сдаче, а не об изъятии или конфискации. Также гражданам необходимо помнить, что за незаконный оборот оружия наступает как административная, так и уголовная ответственность, - отметил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Липецкой области подполковник полиции Кирилл Сорокин.



Фото пресс - службы Управления Росгвардии по Липецкой области



